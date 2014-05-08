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Александр Лукашенко направил поздравительные послания по случаю празднования Дня Победы зарубежным лидерам

08 мая 2014 11:08
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Новости Беларуси. Беларусь готовится к празднованию 9 мая. В канун 69-годовщины Победы в Великой Отечественной войне Президент Александр Лукашенко направил поздравительные послания зарубежным лидерам, видным государственным деятелям и руководителям интеграционных объединений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко в послании Владимиру Путину отметил:
Подвиг участников Великой Отечественной войны, одержавших победу в жесткой схватке с фашизмом, служит ярким примером исключительной стойкости, духовного единства и исторической общности наших братских народов. Убежден, что всестороннее развитие белорусско-российского сотрудничества и в дальнейшем будет способствовать социально-экономическому процветанию Беларуси и России, укреплению авторитета наших стран на международной арене, позволит уверенно противостоять глобальным вызовам современности.

# Александр Лукашенко # День Победы

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