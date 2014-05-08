Сторонники федерализации готовы к мирным переговорам с Киевом

Новости Украины. В Украине впервые за долгие месяцы заговорили о компромиссе. Сопредседатель «Донецкой народной республики» заявил, что сторонники федерализации страны готовы сесть за стол переговоров с киевскими властями. В МИДе Украины поддержали такую инициативу.

Исполняющий обязанности премьер-министра Арсений Яценюк пообещал, что все активисты на юго-востоке страны будут амнистированы.

Открытым остается вопрос о проведении референдума в Донецкой области.

Всеобщее голосование запланировано на 11 мая.

По этому поводу высказался и президент России Владимир Путин. Он призвал организаторов референдума отложить его на неопределенный срок. Такого же мнения придерживается и Петр Порошенко, который по оценкам экспертов является наиболее вероятным кандидатом на пост президента страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлено в 13.30 08.05.2014

Антитеррористическая операция на юго-востоке Украины продолжается.

В Славянске идут боевые действия.

Министерство внутренних дел страны заявляет, что неизвестные атаковали блокпост украинских силовиков. В ответ они открыли огонь по автомобилю нападавших. Данных о жертвах и пострадавших пока не поступало.