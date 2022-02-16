«Надо работать по горячим следам». Как в Сенате реагируют на попытки влияния на Беларусь перед референдумом?

Новости Беларуси. О главных событиях парламентской недели в программе Новости «24 часа» на СТВ расскажет Никита Рачиловский.

Никита Рачиловский:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Мы говорим о главных событиях из жизни Совета Республики Национального собрания, верхней палаты парламента нашей страны. Работа с обращениями граждан, помощь в решении насущных вопросов белорусов – одни из главных направлений деятельности Совета Республики. К слову, только за 2021 год было рассмотрено свыше 7 000 обращений. Способы взаимодействия разные – это как личные и выездные приемы граждан, так и телефонные линии. Так, 10 февраля, спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой была проведена прямая телефонная линия, во время которой любой гражданин нашей страны мог напрямую обратиться к председателю Совета Республики.

Примечательно, что за три с половиной часа белорусами было произведено более 132 тысяч попыток дозвониться. Обращения касались как сферы жилищно-коммунального хозяйства, пенсионного обеспечения, так и предложений по обновлению основного закона нашей страны.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мало того, что надо внимательно слушать людей – то, о чем всегда говорит Президент нашей страны – еще надо быть компетентными в тех вопросах, по которым ты даешь ответ людям. Надо работать по горячим следам. Мы понимаем, что для рассмотрения обращения есть месяц, но в том случае, когда это требует выезда на место. Есть вопросы, которые можно решить очень быстро. Как правило, они касаются жилищно-коммунального хозяйства, начисления пенсий. В любом случае этим будут заниматься компетентные органы и структуры. Им просто нужно быстро об этом сообщить. Если вопрос невозможно разрешить в рамках закона, тогда включаемся мы. Работая над законопроектами, мы понимаем те узкие места, с которыми обращаются люди.

Никита Рачиловский:

Услышать мнение представителей различных сфер жизнедеятельности общества крайне важно. Особенно важно, когда это молодые люди, которые выбрали в качестве своего профессионального пути помощь людям и беззаветное служение своей Родине. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с девушками-курсантами университета гражданской защиты МЧС – членами Молодежного крыла Союза женщин МЧС. Разговор получился теплым и доверительным. У девушек была возможность задать Наталье Кочановой не только волнующие общественные и профессиональные вопросы, но и личные. Наталья Кочанова встретилась с курсантами Университета МЧС. Говорили об истинных ценностях, патриотизме и фейках – читайте далее. Спикер верхней палаты парламента отметила, что она с глубоким уважением относится к сотрудникам МЧС, потому что они готовы в любую минуту подставить плечо всей стране. Теперь наша служба спасения работает в любой чрезвычайной ситуации. Наталья Кочанова также подчеркнула, что те люди, которые выбрали эту профессию, должны понимать, что их призвание – служить людям и, если при необходимости понадобится, то и защищать нашу страну как сказал Президент, с учетом складывающийся непростой ситуацией на международной арене.

Никита Рачиловский:

Говоря о большой мировой политике, к сожалению, необходимо отметить, что не все страны хотят взаимодействия в формате диалога и сотрудничества. Так, в преддверии республиканского референдума по вопросам внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь на нашу страну пытаются вновь оказать давление. В этот раз со стороны Депутатов Европейского парламента. В связи с чем Президиумом Совета Республики было принято заявление относительно искажения евродепутатами ситуации в Беларуси накануне республиканского референдума. В частности, в заявление отмечается: «Депутаты Европейского парламента продолжают осуществление неконструктивных действий в отношении Республики Беларусь: в заявлении от 1 февраля 2022 года распространяется фейковая информация о республиканском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, который назначен на 27 февраля 2022 года. Получая сведения из недостоверных и политизированных источников, они преднамеренно вводят в заблуждение общественность своих государств относительно конституционной реформы в Беларуси».