Договорились о сотрудничестве и поддержке. В Минске прошла встреча Владимира Андрейченко и посла Кубы в Беларуси

Новости Беларуси. Минск и Гавана намерены усилить сотрудничество по целому спектру направлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Намерение укреплять экономические и гуманитарные связи между странами 26 января подтвердили на встрече спикера Палаты представителей Владимира Андрейченко с послом Кубы в Беларуси. Пандемийный период сказался на объемах взаимной торговли: в последнее время отмечается снижение товарооборота.

Однако в заокеанской республике интерес к нашей продукции остается неизменно высоким, особенным спросом пользуется белорусская сельхозтехника и продовольствие. Специалисты двух стран работают также над совместными проектами.