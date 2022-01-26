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Договорились о сотрудничестве и поддержке. В Минске прошла встреча Владимира Андрейченко и посла Кубы в Беларуси

26 января 2022 15:11
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Новости Беларуси. Минск и Гавана намерены усилить сотрудничество по целому спектру направлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Договорились о сотрудничестве и поддержке. В Минске прошла встреча Владимира Андрейченко и посла Кубы в Беларуси-1

Намерение укреплять экономические и гуманитарные связи между странами 26 января подтвердили на встрече спикера Палаты представителей Владимира Андрейченко с послом Кубы в Беларуси. Пандемийный период сказался на объемах взаимной торговли: в последнее время отмечается снижение товарооборота.  

Договорились о сотрудничестве и поддержке. В Минске прошла встреча Владимира Андрейченко и посла Кубы в Беларуси-4

Однако в заокеанской республике интерес к нашей продукции остается неизменно высоким, особенным спросом пользуется белорусская сельхозтехника и продовольствие. Специалисты двух стран работают также над совместными проектами.  

Договорились о сотрудничестве и поддержке. В Минске прошла встреча Владимира Андрейченко и посла Кубы в Беларуси-7

Платформу для дальнейшего экономического взаимодействия создают и теплые политические отношения между государствами, поддержка на международной арене. Президент Кубы Мигель Диас-Канель выбрал Минск одним из первых городов для зарубежных визитов, а политики и дипломаты Острова свободы неоднократно высказывались против давления на Беларусь со стороны европейских государств. Сегодня кубинский посол отметил и ту поддержку, которую наша страна оказывает Кубе.  

# Беларусь-Куба # общество # Владимир Андрейченко # Мигель Диас-Канель # Хуан Вальдес Фигероа # Фотофакт

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