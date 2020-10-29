«Остров Свободы и операция «Анадырь». Книгу о белорусском следе в Карибском кризисе презентовали в Минске

Новости Беларуси. Летопись дружбы и страницы общей истории. В столице презентовали книгу о белорусском следе в Карибском кризисе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Символично, что издание увидело свет в конце октября. Ровно 58 лет назад США и Советский Союз смогли достигнуть понимания и миновать порог мировой ядерной катастрофы. В разрешении масштабного исторического конфликта участие приняли более сотни белорусов.

Ветераны тех страшных событий встретились в Академии управления при Президенте, чтобы еще раз подчеркнуть значимость миротворческой миссии наших военных в разрешении карибского вопроса.

Дмитрий Сенько, председатель Белорусского объединения воинов-интернационалистов-«кубинцев»:

Мероприятие очень интересное и поучительное для молодежи, чтобы молодежь знала, что мы защитили народ Кубы и кубинскую революцию. И мы гордимся этим. Часть этих книг мы передадим в школы, музеи. Так мы распорядимся этими книгами. Я думаю, что если будет сделано предложение, мы ее еще доиздадим.

Работа над книгой «Остров Свободы и операция «Анадырь» заняла у авторов полтора года. В ней по крупицам собраны воспоминания участников тех событий.

Тираж, можно сказать, эксклюзивный – чуть более 100 экземпляров. Это делает издание еще более ценным для белорусских студентов, ученых и преподавателей.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

К сожалению, время не стоит не месте, люди постепенно уходят от нас. И очень важно (мне как историку это абсолютно понятно) сохранить максимум исторической информации о тех событиях. Особенно важна информация из уст очевидцев, которые сами участвовали в этих исторических важных событиях, которые происходили. И вот такая книга, которую мы сегодня презентуем, как раз таки является таким нашим общим белорусско-кубинским вкладом в сохранении нашей общей исторической памяти. У нас преподаются и международные отношения в Академии управления, и история Беларуси, всеобщая история в контексте всемирной цивилизации. Поэтому эта книга, на мой взгляд, безусловно, будет востребована, она важна, актуальна. Мы будем стремиться, чтобы эффективно использовалась, в том числе в учебном процессе Академии управления при Президенте Республики Беларусь.