Беларусь и Китай заключили более 30 двусторонних документов на общую сумму почти 1,5 млрд. долларов

Новости Беларуси. Площадь Тяньаньмень называют сердцем Китая. Именно здесь расположены все главные государственные святыни этой страны. Это и мавзолей Мао Цзэдуна, и Дом народных собраний, и императорский дворец. Накануне вечером по периметру площади Тяньаньмэнь появились белорусские флаги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А так как Тяньаньмэнь по своим размерам является одной из самых крупных площадей в мире, то можно примерно представить, сколько здесь понадобилось повесить белорусских полотнищ. Тяньаньмэнь занимает территорию, сопоставимую по размерам с шестью десятками футбольных полей. Рядом – Дом народных собраний, который тоже поражает своими масштабами. Здесь одновременно могут разместиться до 10 тысяч человек. К центральному входу этого здания Александр Лукашенко подъехал на китайском автомобиле, который называется «Красный флаг». Это специальный лимузин ограниченной серии, который был разработан исключительно для перевозки китайских vip-персон. Белорусского президента встречал лично председатель КНР Си Цзиньпин. Кстати, этому визиту китайская сторона присвоила высший протокольный ранг. Александра Лукашенко приветствовали со всеми подобающими почестями. Среди которых -- торжественный марш роты почетного караула и артиллерийские залпы.

После торжественной церемонии Александр Лукашенко и Си Цзиньпин удалились на переговоры тет-а-тет. Разговор продлился почти два часа – а это больше изначально запланированных сорока пяти минут. Затем к обсуждению белорусско-китайских отношений подключились и правительственные делегации. За широким столом Александр Лукашенко и Си Цзиньпин в самом же начале задали позитивный тон дискуссии.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Особенность нынешних перговоров, которые слишком затянулись в узком составе, но на пользу нашим отношениям, так вот особенность нынешних преговоров состоит в том, что это беспрецендентная открытость, это открытость наших отношений. Вы очень точно сегодня сказали на переговорах, что мы выходим на новую ступень наших отношений - ступень стратегического партнерства, и для этого надо выработать на перспективу новую программу, «дорожную карту». Это абсолютно то, что нам сегодня нужно. И я уверен, что до конца года наши ведомства, наши правительства смогут нам с вами предложить эту программу дальнейшего сотрудничества между Беларусью и Китайской Народной Республикой.

Си Цзиньпин, Председатель Китайской Народной Республики:

Наши отношения неуклонно развиваются, преодолевая ступени одну за другой. В настоящий момент мы фактически вышли на беспрецедентно высокий уровень. И вот наступил новый этап стремительного развития двусторонних отношений. И в этот исторический момент ваш визит, я уверен, обязательно придаст дополнительный стимул дальнейшему двустороннему развитию сотрудничества между нашими странами.

После переговоров в широком составе Александр Лукашенко и Си Цзиньпин вместе с делегациями перешли в соседний зал, где состоялось подписание итоговых документов. Кстати, в Доме народных собраний каждое из помещений названо в честь провинций Китая и оформлено в национальном стиле. Символично, что в зале, где сегодня были подписаны международные соглашения между двумя странами, на стене было изображение именно журавлей, птиц, к которым как в Беларуси, так и в Китае – отношение особое.

Сегодня в Пекине был подписан пакет из двенадцати документов. Пожалуй, основной среди них – это совместная декларация Республик Беларусь и КНР об установлении всестороннего стратегического партнерства. В этом документе среди прочего отмечается, что краеугольным камнем китайско-белорусского сотрудничества является именно экономическое взаимодействие. Стороны договорились наращивать масштабы торговли, и повышать в ней доли высокотехнологичной продукции. Сегодня же были подписаны и соглашения о сотрудничестве в таких сферах, как медицина, энергетика, производство легковых автомобилей, космические и оборонные технологии.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Подписано более 30, около 35, различных документов, в том числе по вопросам импортных поставок, экспортных поставок, инвестиционных проектов, кредитных соглашений на общую сумму около полутора миллиардов долларов.

Вместе с Александром Лукашенко в Пекин прилетела и представительная делегация, в которую вошли министры, чиновники высокого ранга и руководители предприятий. График у белорусских экспертом очень плотный. Каждый, можно сказать, приехал с конкретными практическими задачами. Так, к примеру, министр энергетики Владимир Потупчик провел успешные переговоры о выделении льготного кредита для строительства линий электропередачи от белорусской АЭС. Причем, китайские партнеры согласны и дальше углублять сотрудничество в сфере энергетики.

Владимир Потупчик, министр энергетики Республики Беларусь:

Мы удовлетворены тем, как развиваются наши отношения с китайскими партнерами. На сегодняшний день мы уже реализовали три проекта и в работе находятся практически все остальные важные проекты. Мы говорили о наших возможностях совместного сотрудничества в рамках реализации проектов в третьих странах, в Китае и в Беларуси. Для этого у нас есть все необходимое, есть соответствующие подготовленные специалисты. Я думаю, что эта работа будет приносить взаимную выгоду и китайской, и белорусской стороне.

Лю Чаоань, глава правления Северокитайской энергетической проектно-инжиниринговой компании (NCPE):

Мы видим два основных направления сотрудничества. Первое – это усиление взаимодействия в сфере традиционной энергетики. Во-вторых, нам бы очень хотелось развивать кооперацию с белорусскими специалистами в области альтернативных источников энергии, таких как ветровая, солнечная и гидроэнергетика.

В это же время на другом конце Пекина шли переговоры на машиностроительные темы. Министр промышленности Дмитрий Катеринич вместе с представителями предприятий договорился о поставках белорусской техники на более чем 70 миллионов долларов. В контракте такие позиции как тракторы, комбайны, БелАЗы и запчасти к ним.

Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ» - управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг»:

Мы в этом месяце завершаем исполнение контракта, подписанного в июне месяце. Уже в дороге находятся 6 карьерных самосвалов грузоподъемностью 220 тонн на сумму 9,9 миллионов долларов. Во время сегодняшнего визита в этой стране удалось подписать дополнительный контракт на поставку 10 карьерных самосвалов для поставки в Китай на сумму 9,1 миллионов долларов, а также на поставку запасных частей на сумму 3,3 миллиона долларов. Всего суммарно получается около 21 миллиона долларов.

Кроме того, что более важно, состоялись и успешные переговоры о строительстве завода по производству китайских легковых автомобилей в Беларуси. Это в результате не только разнообразит рынок авто в нашей стране, но и создаст новые рабочие места для белорусских специалистов.

Дмитрий Катеринич, министр промышленности Республики Беларусь:

Мы значительно увеличиваем инвестиции в предприятие, которое создается в Республике Беларусь, по производству легковых автомобилей. Эти инвестиции уже составят более 500 миллионов долларов. Нами принято решение и согласован график по строительству данного завода и выход на проектную мощность 120 тысяч автомобилей.

В Пекин в составе делегации прилетел и мэр Минска Николай Ладутько. Столичный градоначальник подписал соглашение об установлении сотрудничества между Минском и городом Шеньчжэнем.

Николай Ладутько, председатель Минского исполнительного комитета:

Это один из крупнейших индустриальных, промышленных, финансовых центров Китая. Это позволит городу Минску расширить географию сотрудничества с Китайской Народной Республикой через официальные документы, которые подписаны уже с целым рядом городов. Теперь добавляется Шэньчжэнь и Пекин.

17 июля белорусская делегация продолжит переговоры с китайскими партнерами. Президент Александр Лукашенко встретится с главой правительства Поднебесной – с премьером государственного совета КНР Ли Кэцяном.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наше сотрудничество не только с КНР, но и личные наши отношения с президентом КНР, председателем, с вами лично будут способствовать углублению и расширению нашего сотрудничества. Вчера с председателем КНР мы пришли к единому мнению, что каковы бы ни были наши отношения, и личные, межгосударственные, - все равно основой всему будет экономика. И я попросил его, чтобы он помог мне установить с вами контакты в этом отношении нашей делегации на перспективу, чтобы мы более интенсивно двигались в сфере экономики, финансов, чтобы КНР более активно работала в Беларуси, поскольку Китай уже сегодня, как я часто говорю, - империя. Это уже страна, без которой не решается ни один вопрос в мире, и она должна идти в Европу, мы готовы способствовать этому, прежде всего, экономически.

Ли Кэцян, премьер государственного совета Китайской Народной Республики:

Вы много раз посещали нашу страну, являетесь давним другом Китая. Нынешний визит позволит вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень и придаст импульс сотрудничеству.

Кроме того, запланированы и переговоры белорусского лидера с председателем народного политического консультативного совета Юй Чжэншеном.

Активные контакты и переговоры с китайскими партнерами продолжатся и на уровне членов белорусской делегации. К подписанию дополнительно готовятся около 20 двусторонних документов, реализация которых в конечном итоге поспособствует созданию новых рабочих мест в обеих странах и повышению эффективности взаимодействия по различным направлениям.

Владимир Макей, Министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы видим, что Китай сегодня является высокоразвивающейся страной, космической державой, что Китай является сегодня одним из стабилизирующих полюсов силы, если брать в глобальном масштабе. В перспективе это будет ведущая держава, мировая держава и с точки зрения технологической, и с точки зрения военной, и политической. Мы убеждены в этом. Руководители наших стран договорились о подготовке программы реализации этого всестороннего стратегического партнерства, которое, я думаю, будет нашим основным документом на ближайшие, как минимум, 5-8 лет. Поручено подготовить эту программу до конца этого года. Мы договорились с китайскими партнерами о том, что до конца этого года состоится встреча на уровне премьер-министров, которые тоже детально обсудят все нюансы, вопросы дальнейшего углубления торгово-экономического взаимодействия между нашими странами.

17 июля прошла встреча Александра Лукашенко с председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Юй Чжэншэном. Президент Беларуси отметил, что рассчитывает на поддержку этой структуры в развитии отношений межу странами. Юй Чжэншэн выразил уверенность, что нынешний визит главы белорусского государства, в ходе которого подписана декларация об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства, будет стимулировать дружбу и сотрудничество между Беларусью и Китаем.

Юй Чжэншэн, Председетель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета:

В Китае широко известно о вашей деятельности и в частности об усилиях по продвижению нашей дружбы и сотрудничества между двумя нашими странами. Более того, вы, как Президент Беларуси, очень серьезно выполняете свои обязанности по защите независимости и обеспечению роста могущества своей страны. Нынешний ваш визит, в ходе которого подписана декларация об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства, будет стимулировать дружбу и сотрудничество между Беларусью и Китаем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне очень приятно и лестно получить от вас подобную оценку, потому что и вы, и тот орган, который вы возглавляете, является весьма авторитетным органом в Китайской Народной Республике. Я знаю, что без рекомендаций и совета вашего комитета не принимается ни одно из стратегических решений Китайской Народной Республики. Это своеобразная группа мудрецов Великого Китая, которая действует в интересах Китайской Народной Республики и объединяет не только все слои населения Китая, но и людей, которые сегодня по разным причинам оказались за пределами своей родины. И ваша осведомленность о белорусско-китайских отношениях, ваши оценки, которые вы только что высказали, я надеюсь, будут серьезным залогом тому, что вы и нас будете поддерживать, и советовать будете органам власти поддерживать с нами такие же дружеские отношения, как теперь.

Отношения двух стран выходят на беспрецедентно высокий уровень. В Пекине прошла встреча Президента Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина. После общения в формате «один на один» состоялись переговоры в расширенном составе, на которых были затронуты практически все направления сотрудничества.

Вместе с Александром Лукашенко в Пекин прилетела и представительная делегация, в которую вошли министры, чиновники высокого ранга и руководители предприятий. Они провели переговоры, в ходе которых подписаны крупные контракты.

Так, белорусские машиностроители поставят китайским потребителям технику на сумму свыше 70 млн. долларов. Сразу несколько соглашений заключила и Белорусская железная дорога. Договорились о поставке из Китая современных 18 грузовых электровозов. Еще один важный инвестпроект, который нацелен на развитие магистрали — это электрификация участков Гомель-Жлобин-Осиповичи.

Владимир Морозов, начальник Белорусской железной дороги:

В рамках реализации проекта по электрификации участков Осиповичи-Жлобин, Гомель-Калинковичи. Данный этап мы завершаем в первую очередь, в сентябре мы полностью завершаем участок Осиповичи-Жлобин. И приступаем к дальнейшей реализации двух этапов: Жлобин-Гомель и Жлобин-Калинковичи. Это позволит Белорусской железной дороге повысить производительность труда и снизить затраты по энергоресурсам.

Стороны заключили более 30 двусторонних документов на общую сумму почти 1,5 млрд. долларов. Это конкретные проекты, соглашения, инвестиции, которые уже завтра начнут действовать на благо двух стран.

Анатолий Ничкасов, Министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Мы подписали генеральное соглашение с нашим партнером - это китайская корпорация CITIC, которая в Беларуси уже построила 3 цементных завода. И в этом генеральном соглашении мы продолжаем наше сотрудничество. Планируется создать фотогальваническую электростанцию по системе Bio-IT. То есть финансирует китайская сторона, а эксплуатирование передает Беларуси. Второй проект, который мы намерены реализовать, это на площадке Белорусского цементоного завода производство декоративных плит из искусственного камня по технологии, которая уже работает в Китае. Это будет проект по исполнению поручений главы государства.

Заключено соглашение с корпорациями «Великая стена» и ZTE по созданию технологических кластеров на территории Китайско-белорусского индустриального парка.

Чжан Женьцзюнь, старший вице-президент китайской корпорации ZTE:

Мы сегодня подписали соглашения с администрацией индустриального парка и с теми, кто его будет строить. Кроме того, мы договорились о создании в Беларуси интеллектуальной системы мониторинга транспортных потоков. Мы считаем, что в Беларуси есть много стратегических направлений для сотрудничества с Китаем. Особенно в рамках индустриального парка. Этот проект имеет хороший потенциал для развития в вашей стране высокотехнологичных производств.

Игорь Войтов, председатель Госкомитета по науке и технологиям Республики Беларусь:

В ходе визита мы также подписали соглашение с корпорацией «Инспур» – это один из крупнейших мировых игроков в области суперкомпьютерной техники и грид-сетей, которая работает на рынке. Оборот компании – 5,8 миллиардов. Мы подписали соглашение в области сотрудничества связанном с суперкомпьютерной техникой и вопросы, связанные с созданием производств на территории РБ.