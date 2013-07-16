Во время официального визита Александра Лукашенко в КНР планируется заключить контрактов и соглашений на полтора миллиарда долларов

Новости Беларуси. Переговоры Александра Лукашенко с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином начнутся в Пекине менее чем через час. В Китае Президент Беларуси находится с официальным визитом по приглашению руководителя этой страны.

Ожидается, что во время поездки будут заключены контракты и соглашения на полтора миллиарда долларов.

Белорусский борт номер 1 приземлился в Пекине накануне, сразу после полуночи по местному времени. Получается, что в Китае президент Александр Лукашенко проведет менее двух суток. При этом у Главы государства ожидается достаточно плотный график встреч с руководством КНР.

В истории взаимоотношений двух стран этот визит белорусского президента в КНР – уже седьмой по счету. Президент Александр Лукашенко за два дня встретится с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, а также с премьером госсовета КНР Ли Кэцяном.

Центральная тема переговоров – конечно же, экономическое сотрудничество. Сейчас в Китае работают предприятия по сборке белорусских карьерных самосвалов, тракторов и сельхозтехники. В свою очередь бизнесмены из Поднебесной начинают реализацию масштабного проекта в Беларуси – создание совместного индустриального парка. Наверняка, именно этому вопросу будет уделено особое внимание на предстоящих переговорах.

Кроме того, стороны рассмотрят взаимодействие в сфере образования, медицины, производства автомобилей, космических и оборонных технологий, и даже в области кинематографа.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Будет подписано более 30, около 35, различных документов - соглашений, контрактов, протоколов, в том числе по вопросам импортных поставок, экспортных поставок, инвестиционных проектов, кредитных соглашений на общую сумму около полутора миллиардов долларов.

Запланировано и общение Александра Лукашенко с председателем Народного политического консультативного совета Китая. Это уникальный орган в системе госвласти КНР. В его состав входят представители различных политических партий и общественных групп, деятели культуры и религии.

Отношения между Беларусью и Китаем вышли на уровень стратегического партнерства в 2005 году. Именно такой термин был закреплен в совместной декларации, принятой по итогам визита Александра Лукашенко в КНР именно в 2005 году. С тех пор экономические белорусско-китайские связи значительно укрепились. Уже в 2011 товарооборот превысил 3 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Китай полны решимости наращивать отношения по всем направлениям. Об этом заявил Александр Лукашенко накануне в интервью информационному агентству «Синьхуа», данному перед отлетом в КНР. Президент отметил, что основная цель его визита - расширять стратегию сотрудничества двух государств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы перешли в область стратегического партнерства, стратегического сотрудничества между Китайской Народной Республикой и Республикой Беларусь. Я хочу сказать главное: мы полны решимости (оно так и будет) наращивать эти отношения, расширять объемы этих отношений от торговли до гуманитарного сотрудничества. Это основная цель моего визита в Китайскую Народную Республику. И потом, настало время нам с Си Цзиньпином обсудить те проблемы, которые могут возникнуть в связи с тем, что происходит в мире. Нам надо подумать о дальнейшей стратегии нашего сотрудничества, решить ряд тактических проблем, которые, безусловно, будут влиять на стратегию отношений между Беларусью и Китайской Народной Республикой.