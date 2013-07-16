Вопросы взаимодействия спасательных служб стран-участниц ОДКБ обсудили в Гомеле

Новости Беларуси. Сегодня в Гомеле прошло заседание Координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств-членов организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание - научно-техническому сотрудничеству. Участники говорили о развитии системы коллективного реагирования на чрезвычайные ситуации. Сегодня же Беларусь передала свое председательство в координационном совете Казахстану.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Наши учебные заведения тесно взаимодействуют. Мы обмениваемся и нашими специалистами, и преподавателями. Конечно же, наши спасатели, вернее, слушатели нашего заведения тоже бывают в учебных заведениях других стран и берут на вооружение все лучшее, что у них имеется.

Николай Бордюжа, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности:

Планы очень большие. И самое главное, что мы должны доложить президенту на очередном заседании, что процесс формирования системы коллективного реагирования прошел главные этапы и движется к своему завершению.