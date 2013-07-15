Александр Лукашенко дал интервью информационному агентству «Синьхуа» накануне официального визита в КНР

Новости Беларуси. Беларусь и Китай полны решимости наращивать отношения по всем направлениям. Об этом заявил сегодня Президент. Александр Лукашенко накануне официального визита в КНР дал интервью информационному агентству «Синьхуа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как вы оцениваете нынешнее состояние белорусско-китайских отношений?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Как в Беларуси, так и в Китае мы можем быть удовлетворены нашими отношениями. Этим самым я не хочу сказать, что у нас нет проблем в отношениях, нет вопросов. Но все эти вопросы и проблемы успешно решаются. Для этого и существуют разного уровня контакты между государствами. В данном случае мы являемся свидетелями или будем являться свидетелями контакта на самом высоком уровне – между двумя президентами и двумя официальными государственными делегациями, которые проведут масштабные переговоры в столице нашей дружественной страны, Пекине. Уровень наших отношений весьма высок. Надо сказать, что между Беларусью и Китаем в белорусско-китайских отношениях нет закрытых тем. Мы сотрудничаем на основах взаимопонимания и самой глубокой дружбы. Я бы даже сказал, привязанности наших стран и наших народов друг к другу. У нас нет проблем в сфере экономики. Мы когда-то мечтали с Цзян Цзэминем – это было совсем недавно, – о том, чтобы достичь товарооборота в 500 миллионов долларов между двумя государствами. Сегодня мы уже вертимся возле цифры 3 миллиарда. И в этом огромная заслуга и вашего тогдашнего председателя Ху Цзиньтао, и, конечно же, нынешнего руководителя Китайской Народной Республики, с которым мы встречались в 2010 году в марте месяце, по-моему, в Минске. У нас было полное совпадение позиций по всей повестке дня международных отношений. Это говорит о том, что у нас не только в экономике, но и в политике сегодня нет проблем. Мы всегда поддерживаем Китайскую Народную Республику во всех международных организациях, все ее инициативы. Тем же самым платит нам и Китайская Народная Республика. Не было той проблемы, того вопроса, в котором великий Китай не поддержал Беларусь – будь-то права человека пресловутые. Обвиняют и нас, и Китайскую Народную Республику, правда, сейчас все заткнулись и замолчали, когда были обнародованы факты о том, как ведет себя Запад по правам человека и так далее. Но были времена, когда накаты шли и на Беларусь, и на Китай. Тогда мы были вместе. У нас нет проблем в сфере военно-технического сотрудничества. Абсолютно никаких проблем. И если вы следите за этой сферой, то вы не могли не заметить, как на нашем параде шла техника, которая бесплатно представлена нашим вооруженным силам. У нас нет проблем в сфере сотрудничества в области космоса – мы вместе здесь работаем. У нас нет проблем в сфере гуманитарного сотрудничества. Культурные связи стали ну просто основой наших взаимоотношений. Это говорит о том, что мы перешли в область стратегического партнерства, стратегического сотрудничества между Китайской Народной Республикой и Республикой Беларусь. Я хочу сказать главное: мы полны решимости, оно так и будет – наращивать эти отношения, расширять объемы этих отношений: от торговли, до гуманитарного сотрудничества. Это основная цель моего визита в Китайскую Народную Республику. Ну и потом, настало время нам с Си Цзиньпином обсудить те проблемы, которые могут возникнуть в связи с тем, что происходит в мире. Нам надо подумать о дальнейшей стратегии нашего сотрудничества, решить ряд тактических проблем, которые, безусловно, будут влиять на стратегию отношений между Беларусью и Китайской Народной Республикой.

На ваш взгляд, какие существуют потенциалы для дальнейшего развития отношений в разных областях наших стран?

Александр Лукашенко:

Потенциал огромен. Я всегда говорил, что нам от Советского Союза досталась та экономика, о которой вы знаете, та наука и прочее – все, что связано с этим. К несчастью то, что это не может быть востребовано все в Беларуси, а к счастью, что это высочайшего уровня производство, технологии, научно-техническая область и так далее. И нас надо, чтобы не понизить, не уменьшить эти направления развития Беларуси, нам надо обязательно сотрудничать с мощными государствами, которые нуждаются в новых технологиях, в новых разработках, в той продукции, которую мы производим, а мы около 80% произведенного экспортируем. В этом направлении мы будем действовать, расширяя и углубляя сотрудничество с Китайской Народной Республикой.

Далее. Китай – первая страна в мире в торгово-экономическом отношении. Это страна, которая очень интенсивно развивает свою экономику. И мы на пороге того, что происходит переформатизация всех отношений и переустройство всего международного климата на нашей планете. И виной тому Китайская Народная Республика. Это ведущая держава мира, и сегодня уже, вы знаете, если надо измерить температуру на планете, то это уже не в Вашингтоне, не в Брюсселе и не в других государствах, это уже в Пекине. И мы гордимся этими отношениями. И я хочу подчеркнуть особенно, что мы, как у нас говорят, не примазались к Китаю вчера, когда она стал позиционировать себя, как ведущая держава мира, мы имеем очень длительные отношения – мы с вами были и 20 лет тому назад. И я помню свои первые визиты в Китайскую Народную Республику, совсем недавно вроде бы было, когда Китай и руководство Китая просто мечтали о том, чтобы вытащить страну на ведущие позиции в мире. Это было все на моих глазах. И тогда уже наши отношения завязывались. Тогда мы уже начинали сотрудничать с Китаем. Я всегда говорил, что за Китаем будущее. Я никогда не думал, что это будет 15-20 лет и Китай выйдет на эти позиции.

Мы многое заимствовали у Китайской Народной Республики, развивая рыночные отношения в нашей стране с нашей спецификой, белоруской. Главное, если говорить об экономике, это высокие технологии. Мы должны думать о завтрашнем дне. У Китайской Народной Республики это все есть. Мы тоже многое можем предложить вашей стране. Поэтому у нас очень много направлений нашего сотрудничества. Экономика: Китай реализует у нас 20 проектов примерно на 5,5 миллиардов долларов – инвестиции огромные. Они сопоставимы, может только с Российской Федерацией, и то, вы уже начали превосходить Россию по прямым инвестициям, по кредитам непосредственно в экономику нашей страны. Это наша ведущая держава, наш ведущий партнер.

Белорусско-китайский проект индустриального парка был недавно утвержден правительством Беларуси. Это саамы крупный проект китайско-белорусского сотрудничества. Какие ожидания вы возлагаете на этот проект?

Александр Лукашенко:

Мы очень рассчитываем на этот китайско-белорусский проект. Конечно же, ведущую роль сыграет здесь Китайская Народная Республика. Это инвестиции ведущих компаний мира, которые сегодня работают в Китае, это кредиты Китайской Народной Республики – благо, что валютных резервов в Китае достаточно, их надо, конечно же, куда-то инвестировать. И поверьте, это признание надежности и благонадежности Беларусь в глаза китайского руководства, китайских специалистов, китайского народа. Вы в нестабильную страну свои деньги вкладывать не будете. Поэтому мы высоко оцениваем этот проект. Надо сказать, что с момента реализации этого проекта в полном объеме, страна будет получать до 50 миллиардов долларов экспорта. Это увеличит нашу стабильность финансовую. Если Китайская Народная Республика позиционирует себя сегодня уже как империя, в хорошем смысле слова, это ведущее государство без Европы, без этого центра развиваться не может, она не может считаться ведущей страной планеты. Я полагаю, что Китайская Народная Республика выбрала Беларусь. Это тоже о многом говорит. И мы гордимся этим. Беларусь находится в центре Европы. Здесь отличная логистика на высокотехнологичных и высокооплачиваемых рынках. Поэтому самое главное – мы не создаем здесь парк отверток, образно говоря, мы не хотим, чтобы здесь каждый – и уж, и еж – пришел с отверткой и собирал свои товары. Здесь должен производиться высокотехнологичный продукт завтрашнего дня – от разработок до производства в конечном счете конкретного товара, который пойдет на рынок. В этом две причины. Во-первых, нам в экономике сборка не нужна, у нас нет свободных рабочих мест, свободных рабочих рук, которые надо было бы срочно завтра задействовать. Это как когда-то было и в Китайской Народной Республике, когда они создавали зоны свободной торговли. Нам нужен высокотехнологичный продукт, потому что у нас высокотехнологичная рабочая сила, во-первых, а во-вторых, если мы не произведем в этом парке продукцию завтрашнего дня, мы ее не продадим здесь, ее уже никто не купит. Поэтому парк ориентирован на привлечение компаний, мировых компаний, с высокотехнологичным продуктом, с продуктом уже завтрашнего экономического уклада, чтобы мы могли на этом высокотехнологичном рынке торговать этим продуктом, чтобы он находил сбыт и был конкурентоспособным – это главное. Мы на это рассчитываем. Мы с Китаем все организационные вопросы решили, поэтому мы приступаем к строительству уже конкретных фабрик, заводов, предприятий, научно-технических, конструкторских центров по разработке и производству высокотехнологичного товара.

Совсем недавно вы назначили Кирилла Рудого своим помощником по экономическим вопросам и тогда отметили, что он имеет опыт работы в Китае. Это означает, что вам интересны процессы, которые проходят в Китае и опыт развития Китая.

Александр Лукашенко:

Задолго-задолго, наверное, до того как мой помощник начал заниматься этими вопросами экономики, может ещё в школу ходил, мы начали интересоваться опытом Китая. И не только интересоваться, а по многим направлениям положили это в основу развития нашего государства. Я об этом сказал. То, что он работал в Китайской Народной Республике, и имеет определённый опыт там, внизу, в самом котле экономики китайской, об этом я тоже уже сказал при назначении. В-третьих, вы, наверное, знаете, что мы взяли курс на омоложение наших кадров. Хотя, в общем-то, стариков в нашей политике сегодня наверху нет. Но, тем не менее, надо так, чтобы свежая, как говорят политики, кровь вливалась в руководство той или иной страны. Кстати, здесь тоже можно позаимствовать опыт Китайской Народной Республики. Как раз у них это основной курс на омоложение кадров, и вы им уже следуете, поскольку я наблюдаю три пятилетки. На моих глазах три президента Китая сменились, это говорит о том, что вы привлекаете молодые кадры, особенно в среднем, низком звене управления. Это тоже соответствует тем подходам, которые проповедуются в управлении нашим государством. Но в общем-то опытных людей, которые хорошо знают Китай, у нас в правительстве немало. Вы знаете и в должности вице-премьеров, и наш премьер-министр хорошо знает Китайскую Народную Республику, ниединожды там бывал. Я про себя уже не говорю: только шесть раз, по-моему, был в Китае, но говоря уже о визитах специалистов Китайской Народной Республики. Поэтому активные контакты, у друг друга учимся, обмен идёт очень интенсивный. И, естественно, поднимается целый пласт людей, которые были причастны к этим процессам, которые сегодня участвуют в процессах управления нашей страной.

Справка CTV.BY:

Информационному агентству «Синьхуа» основано в Пекине в ноябре 1931 года как китайская служба новостей. Информацию от «Синьхуа» распространяет в Азию, Ближний Восток, Латинскую Америку, Африку, где расположены его корпункты. Всего более ста филиалов по всему миру. Вещают на семи языках, включая китайский, английский, французский, русский, испанский, арабский и японский. Во время беседы журналиста интересовали перспективы выстраивания отношений между нашими странами. Белорусский лидер рассказал, что во время визита в КНР намерен обсудить дальнейшую стратегию нашего сотрудничества.