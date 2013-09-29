Беларусь готова помочь Армении в скорейшем присоединении к Таможенному союзу

Новости Беларуси. От Балтики - к побережью Чёрного моря. В Сочи на неделе тоже говорили о коллективной безопасности, но уже в масштабе шести государств, которые объединяет ОДКБ.

Этот военно-политический союз, собственно, и задумывался как общий заслон транснациональной преступности, экстремизму и наркотрафику. Таково уж географическое положение постсоветских государств.

На этот раз главный вопрос, как совместными усилиями помочь Таджикистану. В будущем году из соседнего Афганистана уйдут НАТО-вские миротворцы. А это может заметно обострить ситуацию на границе.

Интеграционных блоков на постсоветском пространстве много. ОДКБ — именно военно-политический союз. На данный момент - из 6 стран. Главы этих государств общаются регулярно, примерно раз в год, на формальных переговорах или неформальных встречах. И хотя ОДКБ как единый союз в боевых операциях ни разу не участвовал, всегда есть, что обсудить. Угроз за границами организации хватает.

Президент России лично встречал участников саммита ОДКБ на крытом крыльце конгресс-холла санатория «Русь». В этот день в Сочи зарядил дождь. Владимир Путин приветствовал президентов Армении, Кыргызстана, Таджикистана. Не смог приехать президент Назарбаев — Казахстан представлял премьер-министр. Александр Лукашенко и Владимир Путин при встрече не просто строго обменялись рукопожатиями, как с остальными, а по-дружески обнялись.

Этот саммит стал площадкой и для двусторонних переговоров. Перед началом сессии Совета Коллективной Безопасности Организации с глазу на глаз встретились президенты Беларуси и Армении. Развитием сотрудничества Александр Лукашенко и Серж Саргсян довольны. Армения намерена вступить в Таможенный союз. Настроены в Ереване серьезно, но когда именно это произойдет, пока не известно. Беларусь приветствует такую инициативу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я скажу однозначно: если Армения решит двумя ногами вступить в нашу организацию, то Беларусь никогда не будет этому препятствовать, а будет только поддерживать ваши стремления и всячески помогать, чтобы побыстрее закончились все процедуры и вы присоединились к нам.

В этом году председательство в Организации Договора о коллективной безопасности переходит от Кыргызстана к России. Путин говорил о поддержании региональной стабильности, о заслоне террористам. Участники встречи за круглым столом были заметно сосредоточены, но не напряжены. Оно и понятно. 2013, по словам белорусского президента, прошел для организации спокойно. Но в 2014 году из Афганистана уйдут миротворцы НАТО, что может обострить ситуацию на таджико-афганской границе. Стоит ожидать увеличения наркотраффика, потока беженцев и всплеск терроризма. Военный союз должен сработать на упреждение.

Александр Лукашенко:

Проблемы, исходящая с территории Афганистана, - транснациональные. В случае нашего бездействия будут нарастать, как снежный ком. Поэтому нам жизненно важно для собственной безопасности оказать помощь Таджикистану. Только общими усилиями, с должным уровнем координации нам удастся максимально эффективно оказать содействие союзнику, который нуждается в реальной помощи. Всем известно, что американцы проявляют интерес к данному региону. Все чаще появляется информация о намерении США, НАТО оставить в регионе часть находящихся сегодня в Афганистане вооружений и военной техники. Они даже готовы финансировать строительство погранзастав на таджикско-афганской границе. Но, как мы все знаем, бесплатно ничего не бывает. Не исключено, что за свои услуги и они попросят что-то взамен. Выгодно ли это союзникам по ОДКБ? Сомневаемся, что это выгодно. Учитывая складывающуюся обстановку, ясно одно: трудности одной страны-члена ОДКБ, в данном случае Таджикистана, являются актуальным вопросом нашей организации на данном этапе.

Беларусь, например, приняла решение бесплатно обучать таджикских офицеров в Военной академии страны. Также участники Совета Коллективной безопасности ОДКБ выступили с заявлением по Сирии. В этом кризисе неприемлемо силовое вмешательство. Такие методы могут сильно дестабилизировать ситуацию в регионе.

Александр Лукашенко:

Никакого секрета нет в том, что мы вчера очень большую часть времени с подачи президента России, посвятили обсуждению международной проблематики. Сегодня Владимир Владимирович затронул основные темы. Я не хотел бы углубляться в них. Скажу только одно: по Сирии, другим проблемам, мы действуем в едином ключе с Российской Федерацией, нашим основным стратегическим партнером, нашей братской республикой. У нас абсолютно нет никаких разногласий, так же, как нет абсолютно никаких разногласий и с членами ОДКБ. Мы всегда будем привержены нашим гарантиям и обещаниям, и будем действовать в едином ключе с членами ОДКБ.

Государства ОДКБ смотрят вперед - определились с планами сотрудничества вплоть до 2020 года. Будут укреплять внешние границы и военное взаимодействие. Это схоже с предложениями белорусской стороны. Только в этом сентябре проходит сразу три крупных военных учений.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

В числе намеченных шагов – укрепление безопасности на внешний границах, в зоне ответственности организации, совершенствование оперативной и боевой подразделений Коллективных Сил. Кроме того, мы предлагаем сосредоточиться на подготовке миротворческих контингентов ОДКБ, а также на борьбе с наркотрафиком, пропагандой терроризма и религиозного экстримизма.

По итогам заседания Совета коллективной безопасности стран ОДКБ в Сочи подписано девять документов. Это формальный итог. А, по сути, понятно, что ОДКБ будет отстаивать интересы государств и быстро реагировать на всякие угрозы для стабильности в регионе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.