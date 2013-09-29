Большое учение «Запад-2013». Как это было

Новости Беларуси. «Запад-2013» - совместные учебные манёвры белорусских и российских военных. Развернулись они сразу на нескольких полигонах двух стран.

По сценарию, или как принято в армии, по легенде, боевики продвигаются на восток, захватывая населенные пункты. Однако условного противника встретила авиация, бронетехника, артиллерия и десант. Атаковали на земле, на воде и в воздухе. В общем, гигантский и практически реалистичный театр боевых действий. А все ради безопасности внешних границ Союзного государства.

За стратегией и тактикой наблюдали Президенты двух стран и главнокомандующие Вооруженными силами Александр Лукашенко и Владимир Путин. Они лично проинспектировали финальную часть масштабных учений.

Большое учение «Запад-2013» ждали в Беларуси давно. Ровно неделю на пяти полигонах нашей страны стреляли «боевыми», прыгали с парашютом и шли в атаку тринадцать тысяч военных. Четыре года назад похожую картину уже можно было наблюдать в нашей стране. Тогда, в 2009, главы двух государств — Беларуси и России — договорились таким образом проверять боеготовность каждые два года. Качество нынешнего боевого строя успело шагнуть вперед.

Леонид Мальцев, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Нам надо самими совершенствоваться и быть готовыми к любым поворотам событий. Если мы готовы, то тогда вероятность возникновения таких событий на нашей территории стремится к нулю.

Военная мощь Союзного государства продолжает удивлять иностранных коллег, которые с удовольствием приезжают посмотреть на настоящий театр военных действий. Правда, некоторые сразу начали искать буфет: помощник военного атташе Нидерландов в шутку посетовал на отсутствие кофе, но потом вполне серьезно рассказал, что увидеть учение такого масштаба своими глазами для всего интернационального контингента — большая удача.

Бенедиктус Рийненберг, помощник военного атташе (Нидерланды):

Когда есть такие крупномасштабные учения, это тоже хорошо для взаимопонимания между странами, между армиями.

В заключительный, шестой, день учения, заставила поволноваться небесная канцелярия. Из-за утреннего тумана дальние цели, расположенные в нескольких километрах, были не видны. Но ближе к полудню картина прояснилась и десятки журналистов из Беларуси, России, Польши и Литвы смогли удачно настроить свою мирную оптику.

Слаженность военных действий армий двух стран оценили и главы государств Беларуси и России. Александр Лукашенко первым прибыл на Гожский полигон. Президенту доложили о вариантах совместной работы вооруженных сил двух стран. И показали: как раз в это время российские специалисты проводили воздушную разведку с помощью «беспилотников».

А через несколько минут два главнокомандующих вместе поднимались на высоту «Смотровая». Посмотреть действительно было, на что. Военные учли особенности вооруженных конфликтов последних лет и смоделировали кризисную ситуацию: по легенде, на завершающем этапе начинается сражение с бандформированием, которое совершило прорыв государственной границы. Первые удары по противнику нанесли истребители.

Такое количество задач за 40 минут отведенного времени решать еще не приходилось. Атака с воздуха противника не остановила: в ответ последовало нападение на блокпост.

Под прикрытием вертолетов укрепление отстреливается. На помощь приходят танки и артиллерия. Идет атака на поражение из всех орудий.

На фоне «Запада-2013» на белорусских полигонах оттачивали взаимодействие и военные из Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Все масштабно и с международной точки зрения, и очень интересно зарубежным специалистам. Наверное, поэтому на полигон под Гродно приехали 26 наблюдателей и военных атташе из двадцати стран.

Тибор Козар, военный атташе (Венгрия):

В течение моей службы в первый раз видел такое учение, где представители шести государств в тесном взаимодействии выполняют такие задачи, которые для военных на 100% доказали готовность.

Дарбс Кидикас, военный атташе (Литва):

Мы – соседние страны, мы друг друга понимаем. Очень приятно, что есть такая возможность нам наблюдать такие учения и смотреть, как все будет.

Палатки, полевая кухня, ночные дежурства и разведка — условия жизни солдат в эти дни максимально приближены к боевым. Но, как говорится, война войной, а отдыхать тоже надо уметь. Когда на полигоне танки «отгрохотали», для всего личного состава был организован концерт. После недели в окопах культпрограмма оказалась кстати.

Максим Астапчик, военнослужащий 382-го отдельного гвардейского мобильного батальона Вооруженных сил Республики Беларусь:

Где-то недосыпали, где-то... надо было подготовить себя. И сейчас, вот на этом концерте, поздравляем друг друга.

Алексей Мещанинов, военнослужащий 9 отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил российской федерации:

Учения прошли хорошо, с ребятами познакомились белорусскими, сейчас отдыхаем на концерте с ними.

Еще во время учения армейцы успели сразиться не только с условным противником, но и с партнерами по оружию... в футбол. А для тех, кто приехал издалека, были организованы экскурсии в Хатынь, на линию Сталина, ну и, конечно, как не поднять боевой дух хорошей песней.

Учение в Беларуси закончилась без крови полным разгромом условного противника. После чего основные события переместились еще дальше на запад.

Завершилась активная фаза учения «Запад-2013» в Калининградской области России, где к учебным сражениям, помимо традиционных сухопутных частей и авиации привлекли и экипажи военно-морского флота России. Как впервые будут взаимодействовать такие разные виды войск двух государств, отправились наблюдать и президенты.

На полигонах в Калининградской области создали условия, максимально приближенные к боевым. На более чем 20 полях балтийские инженеры создали имитации более тысячи военных объектов. Белорусские и российские военные совместно преодолевали минные поля, заграждения из колючей проволоки, естественные природные препятствия под атаками вражеской авиации и артиллерии.

Появилось сразу две деревни-имитации - «Ермоловка» и «Трофимово». По легенде учения, в них - лагеря террористов. В ходе военных тренировок ранее корабли Балтфлота обстреляли противника. На заключительной фазе - совместная операция по освобождению населенных пунктов. Чтобы максимально создать условия для городского боя, построены имитаций жилых домов, школ, торговых центров. На улицах - макеты автотранспорта, бронетехники и даже людей в полный рост.

Если на белорусских полигонах военные отрабатывали противостояние с условным врагом, пытающимся прорваться на территорию Союзного государства по суше, то на калининградских войска отражали агрессию террористов с моря. Задача десантников обеих стран — ликвидация незаконных вооруженных формирований. Белорусы совместно с экипажами кораблей ВМФ России тренировались в противовоздушной и противодиверсионной обороне. В таком формате маневры проходят впервые. И впервые учения идут одновременно на территориях двух стран.

Александр Лукашенко и Владимир Путин прилетели на полигон «Хмелевка» сразу после маневров в Беларуси. Завершаются учения «Запад-2013» масштабным боем на побережье. Лидеры двух стран наблюдают за происходящим с командного пункта.

В заключительном бою белорусские и российские военные десантируются с самого большого в мире корабля на воздушной подушке «Мордовия». Видео этого российского судна класса - называемого белорусским словом «Зубр» - в конце лета облетело весь мир. В августе корабль пришвартовался и высадил десант на дикий пляж, а зеваки засняли и выложили видео в интернет. Для «Зубра» доступен почти любой берег — неважно, морской или океанский. Корабль заскакивает не него на огромной скорости для таких судов. Может передвигаться даже по суше. В трюм помещается 140 десантников, три танка или десять бронетранспортеров, или восемь боевых машин пехоты, или восемь плавающих танков.

Военные оцепили район с террористами. Произошел бой — незаконные вооруженные формирования понесли серьезные потери и были повержены. Однако во время штурма загорелись деревни. С пожаром справилось МЧС.

За последние 10 лет «Запад-2013» - это крупнейшие военные учения Беларуси и России. Это отмечают и западные наблюдатели. На этот раз они особенно пристально приглядывались к маневрам. Те же российские генералы проговорились, что боеприпасов потрачено больше, чем обычно, а многие вещи и вовсе практиковались впервые.

Кстати, на берегу Балтийского моря впервые был возведен православный войсковой храм-часовня имени святого Александра Невского. Сборный храм с иконами из Москвы легко перемещается вместе с войсками. Перед началом учений здесь прошли обряд крещения несколько десятков моряков. Появились храмы и непосредственно на боевых суднах. На корвете «Сообразительный» и на большом десантном корабле «Калининград».

На награды для участников учений Минобороны России потратило почти 80 тысяч долларов. Как оказалось это не только традиционные командирские часы, но и памятные капсулы в форме зенитного снаряда с отделкой из чистого золота, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.