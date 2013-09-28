Александр Лукашенко вручил автомобили и денежные премии лидерам жатвы, посетил новые объекты в Жлобине и пообщался с журналистами

Новости Беларуси. Собранный урожай позволит полностью обеспечить страну зерном. Об этом заявил 28 сентября Президент, выступая на республиканском фестивале-ярмарке тружеников села «Дожинки-2013». Кроме того, Александр Лукашенко отметил, что устойчивое развитие экономики во многом зависит от ситуации в сельском хозяйстве.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За последние 20 лет мы прошли путь – вы это помните, многие – от пустых прилавков и продовольственных талонов к продуктовому изобилию – как в народе говорят: «Были бы деньги», – экспорту сельскохозяйственной продукции на сумму в 5 млрд долларов. В суверенной Беларуси, как ни в одной стране Содружества, создана надежная база агропромышленного комплекса: работают мощные тракторный и автомобильный заводы, предприятия сельскохозяйственного машиностроения и по производству удобрений, которые сегодня не только обеспечивают потребности наших аграриев, но и активно продвигают свою продукцию на внешний рынок.

Благодаря системной государственной политике по возрождению и развитию села, мы не допустили серьезных ошибок на пути становления аграрной отрасли и сохранили главный залог ее прогрессивного развития – крупнотоварное производство, продуманно вложили деньги в модернизацию материальной базы сельскохозяйственных предприятий, улучшения социальной сферы села, сумели сохранить и поддержать трудолюбивое белорусское крестьянство, привлечь в деревню высококвалифицированных специалистов и создать условия для закрепления там молодежи в будущем.

Столицей нынешних торжеств стал Жлобин. Труженикам хлебной нивы в эти дни – особый почет и уважение. Экипажи, занявшие в республиканском соревновании по уборке зерновых и зернобобовых вторые и третьи места, чествовали накануне. Ну, а сегодня все внимание лидерам нынешней жатвы. По традиции победителей наградил Президент Александр Лукашенко. Легковые автомобили и денежные премии – как награда за упорный и нелегкий труд.

28 сентября Президент посетил железнодорожную станцию, где ему рассказали о завершении электрификации стальной магистрали на участке Осиповичи-Жлобин и планах по дальнейшей электрификации Белорусской железной дороги.

Александр Лукашенко дал символический старт началу движения первого пассажирского электропоезда со станции Жлобин. Президент посетил также спортивный зал Центра олимпийского резерва, где ознакомился с его оснащением.

Александр Лукашенко:

Главное сейчас – все это сберечь. И руководитель города, района – у нас же совмещенный – Жлобинского района, он просто должен быть железным человеком. Потому что такую красоту и не только красоту, а удобство – перепахали практически, почти весь город – ну, это надо сохранить и спрашивать за это надо. Это хороший образец, очень хороший вот этот узел. Вот это в крупных городах и в областях надо иметь.

Александр Лукашенко также посетил гостиничный комплекс «Днепровская жемчужина». После этого Глава государства пообщался с журналистами. Один из вопросов касался ситуации в калийной сфере. Так, Президент заявил, что потенциальные собственники «Уралкалия» желают возобновить сотрудничество с Беларусью.

Александр Лукашенко:

Если уж честно говорить и абсолютно вот не рассуждать на эту тему, не влазить в дебри, потому что средства массовой информации, и вы в том числе, очень правильно охарактеризовали ситуацию, которая складывалась и складывается сегодня. Я только что сказал: мы и без них спокойно начинаем выруливать, к нам приезжают и на меня лично выходят люди, которые хотят купить калийные удобрения в Беларуси. Во-первых, они очень качественные, значительно качественнее, чем нашего партнера, мы гранулируем в основном их, и самое главное – все хотят иметь дело с надежным партнером. У нас государственная организация, государственная компания, она себя зарекомендовала солидно.

Сегодня приезжают, мы торгуем и будем торговать. И россияне к нам придут. Вот когда мы с Владимиром Владимировичем затрагивали эту тему, в самолете летели как раз до Калининграда, я говорю: «Ну, все равно же вы придете к нам в Калийную компанию». Он говорит: «Я это не исключаю. Абсолютно». Там меняются собственники, желающих море купить этот актив, и тот, кто хотел купить и хочет сегодня купить, они нам дают сигнал уже к тому: белорусы, вы подождите немножко, мы все равно будем с вами. Наше объединение с Россией это снова поднимет цену на калийные удобрения. Наше разъединение – это обязательно падение цен. Это если говорить по большому счету. Ну, а главное я сказал: никому не позволено об нас вытирать ноги. Никому. Мы суверенное независимое государство, и мы свои интересы будем как следует защищать.

Что касается этого арестанта, чтобы, я говорю, долго не рассуждать на эту тему, то он и те, кто страдают по этому поводу, пусть поблагодарят его мать. Она обратилась ко мне с письмом дня три или четыре назад по поводу его освобождения, она приезжала, как мне докладывали сюда, попросила смягчить ему меру наказания. Я решения не принимал, я высказал свое мнение: чтобы процесс не пострадал, пусть следователи решат. Я не против, если ему будет изменена мера наказания. Следователи рассмотрели эту проблему абсолютно независимо и сочли возможным на данном этапе изменить ему, выпустить его из застенков, как они писали, на квартиру под домашний арест. Он оплачивает сам квартиру, все услуги – он не бедный – такое было условие. И под гарантии его матери, его выпустили. И мать с ним живет и смотрит за своим сыном. Мать очень, наверное, добрый и хороший человек, поэтому он пусть благодарит только мать. Ни Лукашенко, ни Путина, ни Медведева. Только собственную мать.

А тем временем Жлобин превратился в огромную выставку-ярмарку, где многолюдно и весело: песни, танцы, игры, конкурсы и забавы. Несмотря на прохладную и пасмурную погоду у людей прекрасное настроение от ярких впечатлений и теплого приема. В дни «Дожинок» в город приехали десятки тысяч гостей.

Жители Жлобина:

Праздник замечательный! Благодатная осень нас отблагодарила хорошим урожаем за наши труды.

Очень хороший сделали праздник для людей, я считаю. Для детей вот для маленьких, для среднего сделали хорошие площадки. Дети очень довольны.

Город изменился кардинально. Поменялось много чего. Дворец металлургов стал более такой красивый. Фонтан вон сделали. Бульвар вон стал красивый какой. Очень хорошо стало.

Спасибо всем-всем за такой праздник! Город стал чистый, красивый. Я хочу обратиться к людям: берегите этот город! Его так построили, что приятно ходить. Умирать не хочется, жить хочется!

Для гостей фестиваля подготовили масштабную культурную программу. Кроме многочисленных музыкальных площадок, работают подворья, город мастеров, выставка сельхозтехники, где представлены новейшие образцы машин, а также проходит праздник драников «Дзеруны-фэст». Ну, а завершится фестиваль вечером 28 сентября грандиозным гала-концертом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.