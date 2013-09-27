Россия и США согласовали текст резолюции по Сирии

Новости мира. Сирия вновь на повестке дня в Совете безопасности ООН: там должно состояться голосование по окончательному проекту резолюции.

Поздно ночью Сергей Лавров и Джон Керри согласовали текст важнейшего на данный момент документа для Дамаска. Ранее у России и США были разные подходы к резолюции по химоружию. В частности, Штаты предлагали незамедлительно начать военную операцию, если какой-то из пунктов соглашения будет нарушен.

Тем временем передышка в Сирии дала возможность оценить масштабы катастрофы. Эксперты говорят, что страна переживает острейший экономический кризис, который сулит бедность и разруху. За время войны – а это более двух лет – ВВП снизился более, чем на половину, а валютные запасы – в 4 раза. Однако эти печальные цифры мало волнуют простых сирийцев. В стране на грани голода около 4 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.