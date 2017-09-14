В Беларуси начинается военное стратегическое учение «Запад-2017»

Новости Беларуси. Уже через несколько часов первые тактические упражнения на полигоне под Борисовом дадут старт масштабной военной тренировке. В маневрах принимают участие военнослужащие Беларуси и России – всего более 10 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная цель учения Союзного государства – отработка совместных оборонительных действий, а также борьба с терроризмом. К столкновениям с условным противником на полигонах военнослужащие готовились последние дни: авиация, техника, личный состав.

Олег Воинов, начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества:

При определении замысла учения учитывались современные подходы к применению войск, сил на основе опыта современных вооруженных конфликтов. В его основу положен вариант возникновения кризисной ситуации и нарастание конфликта, связанных с возрастанием активности, деятельности незаконных вооруженных формирований.

Напомним, что учение Союзного государства «Запад-2017» будет проходить на шести полигонах Беларуси до 20 сентября. Учебная боевая операция предельно прозрачная. Наблюдать за ней приедут международные эксперты из ООН, ОДКБ, ОБСЕ и НАТО. Аккредитовано около 300 журналистов со всех уголков планеты.