Лазуткин: глядя на Европу, понимаешь, что избирать Президента не под давлением – это уже роскошь

Андрей Лазуткин, политолог:

Мудрость времен Средневековья гласит, что трон в государстве не должен пустовать. Те периоды, когда законной власти не было, назывались бескоролевьем и считались худшим временем. Поэтому в любой системе, неважно, прошлой либо современной, имеет значение легитимная и быстрая процедура инаугурации, которая закрепляет смену власти, чтобы государство не осталось без управления.

Родиной инаугурации в современной смысле считают США – там впервые начали выбирать президентов и закладывали новую традицию в противовес Европе, чтобы показать выборность власти. Президент присягает народу на Конституции, а присяга – это самый торжественный момент инаугурации.

Так вот, в США дата инаугурации, как и дата выборов, жестко календарно закреплена – между выборами и вступлением в должность проходит три месяца. И поэтому большая часть современных государств использует похожие сроки. Считается, что прошлая власть должна иметь время уйти, передать дела, а новая – собрать команду. Но поскольку период достаточно долгий, уходящая власть этим иногда злоупотребляет. Например, администрация Байдена, несмотря на недееспособность шефа, успела за три месяца до инаугурации профинансировать Украину еще на год и организовала кризис в Сирии.

Поэтому важно, чтобы, первое, дата инаугурации не зависела от действий прошлой власти (чтобы эту дату назначал независимый орган), а второе, чтобы инаугурация при необходимости могла быть проведена быстро, чтобы не было двоевластия. Поэтому в белорусской Конституции закреплена норма о том, что дату определяет Центризбирком и она должна быть не позднее двух месяцев с момента избрания. То есть при необходимости инаугурацию можно провести быстрее. А с учетом того, как меняется мир во внешней политике, страну нельзя оставлять без власти ни на минуту, не то что на три месяца, как в США.

Сегодняшняя процедура закрепила переизбрание действующего Президента, и здесь процесс, например, назначения правительства от даты инаугурации не зависит и может проводиться как до, так и после. Но в белорусской истории была и другая ситуация, когда было не ясно, как себя поведет уходящая власть. Речь о выборах 1994 года, когда должен был состояться переход управления от Вячеслава Кебича (он являлся главой правительства и в парламентской республике был главой исполнительной власти). А это значит, что вплоть до вступления в должность Александра Лукашенко он мог отдавать команды силовым структурам. И при желании Кебич мог этим злоупотребить. А если силовому блоку поступают одновременно команды от старой и новой власти (особенно если это вопросы президентской охраны) – это путь к гражданскому конфликту.

Поэтому нужен легитимный водораздел, в данном случае – инаугурация и присяга нового Президента, а также орган, Центризбирком, который полностью, от начала и до конца, то есть до вступления в должность нового Президента, отвечает за процедуру выборов. Это крайне важно, потому что организация нынешних президентских выборов и Всебелорусского народного собрания, которое утвердит их итоги, – это своего рода репетиция следующих выборов Президента, которые пройдут в 2030 году.