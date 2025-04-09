Азарёнок: Трамп объявил перестройку. И нет больше глобальной экономики. Она трещит по швам

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

И вот мы живем в новой реальности. Все изменилось за неделю, а через неделю изменится еще раз. И что ни говори, времена прекрасные. Вихри лучше застоя, болота, жижи и трясины. Вспомним Горького, друзья. Буря! Пусть сильнее грянет буря. Глупый пингвин прячет тело жирное в утесах... А мы летаем. Мы буревестник.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружина политики». Здравствуйте.

Говорят, в 2022 году коренные народы Америки собрались в калифорнийской роще. Они зарезали бизона, обмазались его кровью и зажгли большой костер. Они пели, камлали, воскуривали. И Михаил Сергеевич Горбачев не умер. Он переселился в Дональда Фредовича Трампа.