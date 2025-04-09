Азарёнок: Трамп объявил перестройку. И нет больше глобальной экономики. Она трещит по швам

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
И вот мы живем в новой реальности. Все изменилось за неделю, а через неделю изменится еще раз. И что ни говори, времена прекрасные. Вихри лучше застоя, болота, жижи и трясины. Вспомним Горького, друзья. Буря! Пусть сильнее грянет буря. Глупый пингвин прячет тело жирное в утесах... А мы летаем. Мы буревестник.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружина политики». Здравствуйте.
Говорят, в 2022 году коренные народы Америки собрались в калифорнийской роще. Они зарезали бизона, обмазались его кровью и зажгли большой костер. Они пели, камлали, воскуривали. И Михаил Сергеевич Горбачев не умер. Он переселился в Дональда Фредовича Трампа.
Судите сами, был дедушка, над которым все потешались. Но при этом дедушке военный блок был подконтролен, все сателлиты слушались, а фондовые биржи росли. Почти Брежнев и варшавский блок. А за дедушкой, который падает и ловит приколы с духами, приходит бодрый живчик, веселый парень и объявляет перестройку. Капитализм, гласность, демократия. Иного не дано. И вот нет больше глобальной экономики. Она трещит по швам, как простреливаемый с двух сторон корабль из культового кино.
Спасибо деду Бидону все же. Он вовремя ввел против нас всевозможные санкции. Мы теперь, как та мудрая обезьяна, наблюдаем за всем вэрхалам с ветки. Нас не касается. У нас давно торговли с США нету. Батька так и говорит. Наблюдаем.
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Как и говорилось, Трамп пришел драться с драконом. Китай – главная угроза для США. Они вытащили все производство из Америки и теперь откровенно глумятся над ковбоями.
Вся разница между США и КНР – в качестве человеческого материала. Если дисциплинированные и трудолюбивые китайцы способны затянуть пояса, то ковбои уже не те. Они жирные, они растеклись по всем мировым океанам.
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