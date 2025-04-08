Лукашенко о пошлинах Трампа: Беларуси с Россией чего париться?!
«Надо подождать». Пока мировая экономика переваривает тарифы Трампа. Глава государства посоветовал не спешить с выводами. Взгляд на геополитику и лайфхаки по воспитанию сыновей – Александр Лукашенко озвучил во время интервью Межгосударственной телекомпании «Мир», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время разговора глава государства ответил более чем на полтора десятка вопросов. Межгосударственное взаимодействие в таких объединениях, как СНГ, ЕАЭС и БРИКС, развитие белорусской экономики, повышение уровня благосостояния граждан и обеспечение безопасности в регионе. Не обошлось конечно же и без комментариев на события последних часов. После заявлений Трампа – инвесторы в панике, цены на нефть – падают, а эксперты пророчат большую торговую войну США с Китаем. Экономическую турбулентность во время вчерашнего телефонного разговора обсудили Президенты России и Беларуси. Позиция Александра Лукашенко – ситуацию необходимо оценивать без спешки.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо пока наблюдать за этим. Вы что, убеждены, что так и будет, как Дональд заявил? Он уже вчера заявил, что он готов вести переговоры то с Китаем, то еще с кем-то для того, чтобы заключить сделку по тарифам. То есть они готовы и отступить. Они, конечно, мощная страна, около 30 % производства по валу. На счетах, когда считаешь. А как оно там, не знаю. Может, четверть производит. Но это четверть.
А они же объявили 75 % стран по ВВП войну. Японии той же, Евросоюзу и так далее. Вот мы обойдемся. Может, вы и обойдетесь, произведете свою продукцию для того, чтобы обеспечить 300 миллионов человек. Доллар печатаете вы, но это сегодня. А что будет завтра? Поэтому я спокойно за этим наблюдаю и думаю, ну а что будет дальше?
И нам, и России чего париться? Против нас уже столько пошлин и санкций ввели, что дальше некуда. И мы выдержали, мы выстояли. И если мы этим путем будем идти, не будем на слово там верить. Вы нам 30 дней дайте тишины на фронте, вы нам то дайте, а взамен ничего. О чем может разговор быть? Мы не хотим быть в очередной раз обманутыми.
Кстати, по итогам прошлого года темпы роста белорусской экономики превысили показатели Германии. Это о правильном выборе направлений интеграции. Разговор затронул союзные смыслы – красной линией прошла тема 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и необходимости сохранения исторической памяти. Это первое после инаугурации интервью Александра Лукашенко. Вышло еще и атмосферным. Президент был в хорошем расположении духа и много говорил о личном. И про воспитание сыновей, и про спортивные секреты.
Радик Батыршин, председатель МТРК «Мир»:
Меня поразило спокойствие Александра Григорьевича, который сказал, что давайте мы пока понаблюдаем. И это касалось и войны пошлин, которая сейчас лихорадит все мировые биржи, которую инициировал президент Трамп. Энциклопедическое знание всех деталей процесса Президентом, безусловно, у меня, как журналиста, оставляет ощущение вот этого самого послевкусия разговора с экспертом по большинству вопросов, о которых мы сегодня говорили.
Радик Батыршин работает в должности председателя МТРК «Мир» с 2007 года. Вещательная компания создавалась в целях сохранения общего информационного пространства и содействия международному обмену информацией в СНГ. В ее состав входят два телеканала, радиостанция «Мир», информационно-аналитический портал и многофункциональная спутниковая система. Общий охват суммарной телеаудитории – более 260 миллионов человек стран Содружества. Национальные филиалы и представительства организации работают в девяти странах.