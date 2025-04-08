Лукашенко о пошлинах Трампа: Беларуси с Россией чего париться?!

Во время разговора глава государства ответил более чем на полтора десятка вопросов. Межгосударственное взаимодействие в таких объединениях, как СНГ, ЕАЭС и БРИКС, развитие белорусской экономики, повышение уровня благосостояния граждан и обеспечение безопасности в регионе. Не обошлось конечно же и без комментариев на события последних часов. После заявлений Трампа – инвесторы в панике, цены на нефть – падают, а эксперты пророчат большую торговую войну США с Китаем. Экономическую турбулентность во время вчерашнего телефонного разговора обсудили Президенты России и Беларуси. Позиция Александра Лукашенко – ситуацию необходимо оценивать без спешки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо пока наблюдать за этим. Вы что, убеждены, что так и будет, как Дональд заявил? Он уже вчера заявил, что он готов вести переговоры то с Китаем, то еще с кем-то для того, чтобы заключить сделку по тарифам. То есть они готовы и отступить. Они, конечно, мощная страна, около 30 % производства по валу. На счетах, когда считаешь. А как оно там, не знаю. Может, четверть производит. Но это четверть.

А они же объявили 75 % стран по ВВП войну. Японии той же, Евросоюзу и так далее. Вот мы обойдемся. Может, вы и обойдетесь, произведете свою продукцию для того, чтобы обеспечить 300 миллионов человек. Доллар печатаете вы, но это сегодня. А что будет завтра? Поэтому я спокойно за этим наблюдаю и думаю, ну а что будет дальше?

И нам, и России чего париться? Против нас уже столько пошлин и санкций ввели, что дальше некуда. И мы выдержали, мы выстояли. И если мы этим путем будем идти, не будем на слово там верить. Вы нам 30 дней дайте тишины на фронте, вы нам то дайте, а взамен ничего. О чем может разговор быть? Мы не хотим быть в очередной раз обманутыми.