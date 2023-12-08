Азарёнок: наш Президент один сломал всю систему и вышиб эту всю номенклатуру из страны

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим историю создания Союзного государства. В гостях политолог Петр Петровский.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим историю создания Союзного государства. В гостях политолог Петр Петровский.
Петр Петровский, политолог:
Все это было рукотворно. Создавался дефицит, создавались сговоры с кооператорами для того, чтобы создать дефицит, создать черный рынок и зарабатывать. Взять того же Малофеева, олигарха или Дерипаску. Да?
Григорий Азаренок, СТВ:
Давайте возьмем самый хрестоматийный пример – Ходорковский. Он был кто в конце 1980-х? Первый секретарь Фрунзенского районного отдела ВЛКСМ города Москвы. Это комсомол, это самая партия.
Петр Петровский:
К слову, в Польше тоже такая же ерунда: Квасьневский.
Григорий Азаренок:
Сам этот великий демократ Валенса. Сейчас все знают, что это был КГБшный агент-стукач.
Петр Петровский:
Так у них Моравецкий. Начинаешь всех дергать. Так я не удивлюсь, если и Туск тоже агент СБ был, который косячки любил курить.
Григорий Азаренок:
Даже Ангела Меркель, прости Господи, комсомолка великая. Поэтому очень важное значение – приход Лукашенко, который не из этой номенклатуры. Он стал депутатом Верховного Совета, избранным народом в конце 1980-х. Он член партии, советский человек.
Петр Петровский:
Это называлось «аграрная фракция» – из реального сектора экономики.
Григорий Азаренок:
Он не был в клубке гнили партийной. Он был на месте. Человек из деревни. Председатель колхоза. И пошел в партию, выбранный народом, пошел в Верховный Совет. И он там был как одиночка. Он единственный не голосовал за ратификацию Беловежских соглашений. Именно этот человек поломал всю систему и вышиб эту всю номенклатуру.
Читайте также:
«Некоторые хайпятся в открытую». Азарёнок и Талай обсудили трагедию в Брянске
Талай: добрые процессы взаимодействия Беларуси и Китая очень бьют по психике недругов за границей
«Русскому человеку необходима справедливость». Анна Ревякина о событиях февраля 2022-го – что больше всего потрясло поэтессу