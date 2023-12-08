Азарёнок: наш Президент один сломал всю систему и вышиб эту всю номенклатуру из страны

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим историю создания Союзного государства. В гостях политолог Петр Петровский.

Петр Петровский, политолог:

Все это было рукотворно. Создавался дефицит, создавались сговоры с кооператорами для того, чтобы создать дефицит, создать черный рынок и зарабатывать. Взять того же Малофеева, олигарха или Дерипаску. Да?

Григорий Азаренок, СТВ:

Давайте возьмем самый хрестоматийный пример – Ходорковский. Он был кто в конце 1980-х? Первый секретарь Фрунзенского районного отдела ВЛКСМ города Москвы. Это комсомол, это самая партия.

Петр Петровский:

К слову, в Польше тоже такая же ерунда: Квасьневский.

Григорий Азаренок:

Сам этот великий демократ Валенса. Сейчас все знают, что это был КГБшный агент-стукач.

Петр Петровский:

Так у них Моравецкий. Начинаешь всех дергать. Так я не удивлюсь, если и Туск тоже агент СБ был, который косячки любил курить.

Григорий Азаренок:

Даже Ангела Меркель, прости Господи, комсомолка великая. Поэтому очень важное значение – приход Лукашенко, который не из этой номенклатуры. Он стал депутатом Верховного Совета, избранным народом в конце 1980-х. Он член партии, советский человек.

Петр Петровский:

Это называлось «аграрная фракция» – из реального сектора экономики.

Григорий Азаренок:

Он не был в клубке гнили партийной. Он был на месте. Человек из деревни. Председатель колхоза. И пошел в партию, выбранный народом, пошел в Верховный Совет. И он там был как одиночка. Он единственный не голосовал за ратификацию Беловежских соглашений. Именно этот человек поломал всю систему и вышиб эту всю номенклатуру.

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