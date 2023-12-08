«Некоторые хайпятся в открытую». Азарёнок и Талай обсудили трагедию в Брянске

Григорий Азаренок, СТВ: Вы вчера были в Брянске. Громадное сочувствие семьям погибших. Несчастная девочка, что-то у нее сломалось в ее подростковом возрасте, она решила убить людей и покончить с собой. Это страшная тема. Это все пришло из Америки. При советской власти никаких шутингов не было, хотя народ, переживший сломы, войны, раскулачивания, революции, гражданскую войну – психозов этих никогда не было.

Алексей Талай, общественный деятель, директор благотворительного фонда:

Вот он, рухнувший железный занавес, отсутствие цензуры. Когда я в Брянске начал изучать корреспонденцию, отвечать на звонки, вопросы, зашел в Telegram-канал – все было забито этой информацией. Зачем же это делать? Может, действительно, на такие щепетильные моменты устанавливать цензуру, чтобы не популяризировать это, не делать напускной романтизм среди юношества, которые таким страшным образом захотят заявить о себе. Где эта цензура? Собрать всех директоров школ, ответственных лиц, проработать с ними, в том числе специальным службам. Зачем СМИ это так расшаривать? Некоторые хайпятся в открытую.

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