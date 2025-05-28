Григорий Азаренок, СТВ:

Есть у славян отец. Есть. Что произошло в воскресенье? Обмен на нашей территории. Самый масштабный. 1000 на 1000. Люди годами не видели жен, матерей, по прихоти Джонсона и Макрона, падальщика Байдена. И пока бывший министр обороны Украины Резников покупал в Америке виллу, пока бывший глава их Совбеза бандос Данилов с дочкой отдыхает по Италиям, пока они все жрут бабки через свои мерзкие глотки, пока Зеля обзаводится банками и усадьбами во Франции у своего любовничка Макрона – люди были в узилищах, в плену. А что с русскими пленными вытворяли бандеровские живодеры – об этом знает весь мир. И за это не надейтесь, палачи, на какой-то там судебный процесс. Его не будет. Ни один адвокат, даже самый паршивый и продавшийся, не возьмется вас защищать.

Батька хочет все это остановить. Он хочет заклясть беду. Он хочет, чтобы любовь и мир вернулись на нашу славянскую землю. Он хочет, чтобы по Днепру и Дону плыли венки, что суженых ищут, а не детские трупы. Чтобы слезы радости наполняли эти реки, а не кровища наша на радость иноплеменной скитающейся общности нелюдей. И вот, обмен у нас. Повертайся, сыну.

А теперь у меня вопрос. Тот же, тарасовский. Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи? Кто смог организовать обмен? Макрон, после того, как Зеля вылизал ему всю шею? Он бабе своей руки укоротить не может, хотя вопрос, баба ли это. Может быть, немчура, может, Джонсон, из-за которого вы все гибните? Может, Санду помогла, может, ляхи, шведы, американцы? Кто смог организовать, кто вернул сыновей матерям? Ватикан, может, помог, ну кто, к кому там ваш наркоман вечно ездит, не слезая со своей брички и не меняя водолазку? Нет, они могут только забирать, а дают они лишь оружие, только смертоубийство. Мы здесь и подлечили, кто нуждался. И накормили. А помог Батька Лукашенко. И Владимир Владимирович Путин лично позвонил, искренне поблагодарил. Мы, конечно, не ждали ничего такого от киевского гауляйтерства. Они звонят только любовникам в Елисейский дворец, сексом по телефону занимаются. Ну и хрен с ними.

О чем это все говорит? Это все к вам, украинцы. Зеля сбежит. Сбежит весь его офис. Сбегут все его генералы. Сбежат все олигархи. Вы им не нужны. Они вашим мясом оплячивают себе роскошную жизнь на островах после бегства. Они вас ненавидят. Они чужие. Они ваши истинные враги. А нам всем здесь жить. И Лукашенко останется. И Путин будет здесь. И нам быть вместе. Нам залечивать эти раны. И нам всем – большой великой славянской семьей – вставать с колен. Иного не дано. Выбирайте жизнь с нами, а не смерть с ними. Мы будем, обязательно будем великими.