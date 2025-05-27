Тёмное прошлое, сутенёры и наркотики. Кто же победит на выборах в Польше? Мнение политолога

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Две главные темы польских выборов во втором туре – это не мир и война, а наркотики и проститутки. Потому что поляки выбирают не самого хорошего кандидата, как мы, а наименее плохого. Но для того и «Занимательная политология», чтобы разобраться – кто же все-таки победит. В отношении кандидата, который занял второе место, Кароля Навроцкого, продолжается война компромата – в первом туре его обвиняли в связях с портовыми группировками в Сопоте и Гданьске, как бы создавая тему для размышлений. А уже во втором туре дали факты, обвинив в сутенерстве.

Андрей Лазуткин:

В прессе выступили свидетели, готовые дать показания в суде о том, что Навроцкий работал охранником в одном из портовых отелей в Сопоте (вот он на кадрах) и приводил гостям девушек. Но было это 20 лет назад, доказать такие вещи можно только устными заявлениями, и это такая же технология, как на выборах Трампа, где находили связи и компромат большой давности, который ничем, кроме слов (ваше слово против моего), доказать уже нельзя. Тем более суд о клевете дело небыстрое, опровержение может занять несколько лет, а выборы уже в это воскресенье. И кандидата ставят в позицию человека, который должен либо молчать (а значит, ему есть что скрывать), либо оправдываться.

Андрей Лазуткин:

И так бьют не по самому Навроцкому, а по консервативному католическому электорату и старшему поколению, которое боится бандитов. Тем более что ранее Навроцкому приписали и даже доказали деятельность черного риэлтора. Он взял 80-летнего пьющего человека на иждивение по договору ренты, получил от него квартиру в Гданьске и сдал хозяина на соцобеспечение. Навроцкий это признал, равно как и то, что скрыл квартиру в декларации. Эта его ошибка определила стратегию конкурентов, и теперь они бьют в одну точку – связи Навроцкого с мафией. Но надо сказать, что политтехнологи Навроцкого сами дали пищу для размышлений. Его кампания крайне похожа на кампанию Джей Ди Вэнса в Штатах. Там президента и вице-президента выбирают парой, и, конечно, мы больше следили за Трампом. Но там было сочетание – миллионер и простой парень из народа, чтобы закрыть разные целевые группы, и богатых, и бедных. Так вот история Вэнса похожа на историю Навроцкого, по крайней мере, как ее излагают на польских выборах (посмотрите, даже кофты у них похожие). Якобы Навроцкий тоже из низов, связался с плохой компанией, футбольными хулиганами, занимался боксом, сам кого-то рэкетировал. Но потом взялся за ум и стал историком. По должности Навроцкий – главный пропагандист в Польше, директор Института национальной памяти. Но часто ли так бывает, что человек из бандита стал доктором наук? Больше похоже на сказку. И вполне возможно, такую легенду Навроцкому специально придумали, чтобы собрать голоса польской преступности, футбольных фанатов и улицы, а в Польше очень сильная криминальная субкультура. Там был длительный период бандитизма, вплоть до десятых годов, и центрами преступности стали порты, где проходил транзит товаров.