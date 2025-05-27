Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора

Россия отмечает большую заслугу представителей госструктур и ведомств Беларуси в успешном обмене военнопленными с Украиной. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломат поблагодарила белорусских коллег за последовательное участие в урегулировании украинского конфликта. Как отметила официальный представитель МИД, российская сторона видит, как каждый раз Минск, Беларусь и белорусский народ содействует в возвращении на родину оказавшихся в украинском плену российских военнослужащих.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

Мы же видим, как каждый раз Минск, Беларусь, белорусский народ содействует в возвращении на родину оказавшихся в украинском плену российских военнослужащих, мирных граждан из Курской области, воссоединению детей с семьями. И я говорю о нашей безмерной благодарности. С 23 по 25 мая на белорусско-украинской границе состоялся крупнейший за три года обмен по формуле «тысяча на тысячу». Безусловно, успешной реализации этой договоренности в немалой степени способствовали представители государственных структур и ведомств Республики Беларусь. Душа лежит у Минска к такого рода посредничеству и очень благородной миссии.

Как ранее заявлял глава МИД России Сергей Лавров, после обмена пленными Москва будет готова передать Киеву свой проект документа с изложением условий и видения сценария урегулирования конфликта.