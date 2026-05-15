Лукашенко провел встречу с Президентом Зимбабве

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 мая провел встречу с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Об этом сообщили в пресс-службе Президента Республики Беларусь.

В ходе встречи лидеры двух стран обсудили аспекты развития двусторонних отношений, выполнение дорожной карты стратегического сотрудничества и партнерства на 2026-2030 годы.

Белорусский лидер подтвердил заинтересованность нашей страны в реализации совместных с Зимбабве проектов, в том числе с подключением других государств Африканского континента. Среди перспективных направлений обозначены создание логистических коридоров и расширение промышленной кооперации. Также главы государств в ходе обсуждения затронули темы гуманитарного сотрудничества.

Фото: Telegram-канал Пул Первого