Прямой эфир

Лукашенко провел встречу с Президентом Зимбабве

15 мая 2026 12:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Лукашенко провел встречу с Президентом Зимбабве-0

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 мая провел встречу с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Об этом сообщили в пресс-службе Президента Республики Беларусь.

В ходе встречи лидеры двух стран обсудили аспекты развития двусторонних отношений, выполнение дорожной карты стратегического сотрудничества и партнерства на 2026-2030 годы.

Белорусский лидер подтвердил заинтересованность нашей страны в реализации совместных с Зимбабве проектов, в том числе с подключением других государств Африканского континента. Среди перспективных направлений обозначены создание логистических коридоров и расширение промышленной кооперации. Также главы государств в ходе обсуждения затронули темы гуманитарного сотрудничества.

Фото: Telegram-канал Пул Первого

# Международная политика # Александр Лукашенко # Эммерсон Мнангагва

Другие новости рубрики

Все новости
МОК отменил все ограничения для белорусских спортсменов. Почему именно сейчас замок слетел?
14 мая 2026 17:40

МОК отменил все ограничения для белорусских спортсменов. Почему именно сейчас замок слетел?

Почему Германия разрешила пролет Фицо на парад в Москву? Ответил Гердт
10 мая 2026 19:36

Почему Германия разрешила пролет Фицо на парад в Москву? Ответил Гердт

«Это своего рода реваншизм»: Дук о требовании Польши получить от России репарации за Вторую мировую войну
10 мая 2026 19:10

«Это своего рода реваншизм»: Дук о требовании Польши получить от России репарации за Вторую мировую войну

«Все хотят жить» – Лукашенко высказал надежду на нормализацию сложной обстановки в мире
09 мая 2026 17:37

«Все хотят жить» – Лукашенко высказал надежду на нормализацию сложной обстановки в мире

Переговоры Лукашенко и Путина прошли в Кремле
08 мая 2026 19:45

Переговоры Лукашенко и Путина прошли в Кремле

«Нечеловеческая зависть» – Захарова прокомментировала выпады спикера парламента Армении в адрес Беларуси
07 мая 2026 17:03

«Нечеловеческая зависть» – Захарова прокомментировала выпады спикера парламента Армении в адрес Беларуси

Прорабатывается организация прямого авиарейса между Каиром и Минском
06 мая 2026 17:03

Прорабатывается организация прямого авиарейса между Каиром и Минском

«Воевать с памятниками и могилами проще». Как на Западе пытаются победить День Победы – ответил политолог
05 мая 2026 18:22

«Воевать с памятниками и могилами проще». Как на Западе пытаются победить День Победы – ответил политолог

Беларусь заявила решительный протест в связи с недружественными действиями Армении
05 мая 2026 17:42

Беларусь заявила решительный протест в связи с недружественными действиями Армении

Сколько Европейский союз потратил на помощь Украине? Эксперт назвал шокирующие суммы
03 мая 2026 19:31

Сколько Европейский союз потратил на помощь Украине? Эксперт назвал шокирующие суммы

Как Евросоюз убеждает своих жителей отдавать деньги Украине? Ответил эксперт
03 мая 2026 19:19

Как Евросоюз убеждает своих жителей отдавать деньги Украине? Ответил эксперт

Белеченко: поддержка Украины – долговременная стратегия ЕС, направленная на противостояние России и Китаю
03 мая 2026 19:08

Белеченко: поддержка Украины – долговременная стратегия ЕС, направленная на противостояние России и Китаю