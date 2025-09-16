Авдонин: чем хуже были дела у украинцев, тем сильнее они учили мову

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Про вышиванки. Вышиванки – это реализация политических технологий, основанных на националистических идеях. То есть, если этот принцип, что базисом является экономика, а сверху стоит высшая форма общественного сознания, поменять местами, то есть сверху загнать в сознание то, что если ты вышиванку надеваешь, то у тебя и экономика хорошая. То да, на каком-то этапе ты начинаешь в это верить.

И украинцы поверили в это, их обманули, но они поверили, что они нация. И мало того, чем хуже становились дела у них, тем они сильнее учили украинскую мову, песни украинские, националистические учили, и думали: это же так экономику усилит. Экономика, это как физика, ее обмануть нельзя. Если шарик кидаешь, он по силе гравитации летит вниз, а здесь они хотели обмануть сами себя. Когда они пели песни, думали, что продукты сами будут появляться.

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