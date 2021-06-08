Андрей Савиных: «Коллективный Запад сегодня демонстрирует нам полное пренебрежение законами»

Новости Беларуси. В гостях программы «Постскриптум» на СТВ Андрей Русакович, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, Андрей Савиных, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, и Виктор Саевич, магистр политических наук. Юлия Бешанова, СТВ:

Вокруг встречи [президентов Беларуси и России в Сочи – прим. ред.] было очень много фейков, домыслов, слухов. Что только ни писали. Президент сам об этом говорил, что ожидали, что будет такая шумиха. Наверное, самая больная тема – это интеграция Беларуси и России, мы об этом много действительно говорим. И скептики говорят о полном поглощении. Насколько это вероятно? «Беларусь не нужна России как еще один федеральный округ»

Андрей Савиных, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В основном это все фантомы, которые придумывают наши недоброжелатели. Беларусь не нужна России как еще один федеральный округ. Слава богу, у них их слишком много и так. Здесь речь идет о союзе, причем о союзе самостоятельных суверенных государств, который будет формироваться на принципиально новой основе. И он должен заложить основу для создания серьезного макрорегиона, который будет иметь свои политические характеристики, единый рынок и общую оборонную политику. И это совершенно новый этап в развитии интеграционных процессов на нашей территории. Виктор Саевич: то, что мы выстояли, это не просто так. Моральный стержень практически в каждом белорусе сработал Юлия Бешанова:

Это то, о чем говорил Президент, когда на совещании затронул такую тему, что если раньше мы говорили, что это центр Европы, то теперь мы стали форпостом Евразии. Это как раз о том, что новый регион формируется геополитический? Андрей Савиных:

Я думаю, да, тем более что скорее всего он еще имел в виду и процессы формирования многополярного мира. Надо четко давать себе отчет: глобализация провалилась, она не умерла совсем, но она отступила минимум на 20, может быть даже и 30 лет. А это значит, что сейчас действительно все государства будут выживать и будут развиваться только в составе крупных объединений. Я допускаю, что таким объединением может стать Западная Европа, континентальный ЕС, как я их сейчас называю, после Brexit. Но вне всякого сомнения, евразийский регион – это мы, Россия, еще целый ряд государств – это как раз таки и есть тот хартленд Евразии, которую мы создаем. Являемся ли мы форпостом этого региона? Да, в определенном смысле слова, поскольку мы граничим с другими геополитическими формированиями. Санкции снижают доходность нефтепереработки, но остановить развитие отрасли они не могут

Андрей Савиных:

Давайте не будет забывать, что первые санкции в отношении Республики Беларусь коллективным Западом были введены в 1997 году, если мне не изменяет память, и достаточно продолжительный период под санкции попадали наши нефтеперерабатывающие заводы. Как мы видим, они не перестали работать, не перестали развиваться. На каждом из заводов прошло техническое перевооружение. Конечно, мы можем говорить о том, что санкции усложняют нашу жизнь и снижают доходность нефтепереработки. Тем не менее, как показывает наш же опыт, поломать или остановить развитие отрасли они не могут. Юлия Бешанова:

Возвращаясь к «Беларуськалию»: они же уже умудрились диверсифицироваться и в Европу, по-моему, только 11 % своего экспорта поставляют. Остальное нашли кому продавать, и по очень приличной цене. Чем сильнее барьеры они выстроят, тем сложнее им будет обеспечивать собственную устойчивость Андрей Савиных:

Всегда так было. Дело в том, что наш комбинат – один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире, он не может концентрировать свои поставки только в один регион, он диверсифицируется по всему миру. И я могу сказать, что Китай, Индия, то есть страны, с которыми у нас никогда не было серьезных противоречий, Бразилия – это, наверное, первая тройка покупателей в мире. Поэтому я не вижу здесь каких-либо проблем. Другой вопрос, что могут нам создавать сложности с доставкой калийных удобрений. Но это меч обоюдоострый: чем сильнее барьеры они выстроят, тем сложнее будет, например, экономике Литвы, справляться и обеспечивать собственную устойчивость. Андрей Русакович: Минск и Киев очень осторожно должны подходить к возможному обострению политических отношений Юлия Бешанова:

Долгое время Беларусь достаточно осторожно и мягко отвечала на все выпады в свою сторону. Сейчас мы делаем и с точки зрения дипломатии это достаточно остро, МИД высказывается практически по любому поводу. Насколько нужно, важно и как отвечать на эти санкции? Как развиваться под этим давлением? «Мы никогда не поступались национальными интересами, даже если нас к этому принуждали»

Андрей Савиных:

Дело все в том, что мы никогда не поступались национальными интересами, даже если нас к этому принуждали. И мы никогда это не делали, условно говоря, крикливо, по-базарному. Мы отстаивали их спокойно. Один из фундаментальных принципов белорусской внешней политики: даже при наличии разногласий, даже в конфликтных ситуациях стороны должны садиться за стол переговоров и разговаривать. Юлия Бешанова:

А если не хотят садиться за стол переговоров? Андрей Савиных:

Вы знаете, буквально недавно мы обсуждали эту тему. Я считаю, что это тоже сильная сторона нашей внешней политики. Мы будем по-прежнему повторять свои логические аргументы даже тем людям, которые не хотят этого слышать. Рано или поздно, я уверен, здравый смысл победит. Юлия Бешанова:

Вода и камень точит – по такому принципу. Андрей Савиных:

Безусловно. «Коллективный Запад сегодня демонстрирует нам полное пренебрежение законами» Андрей Савиных:

Запрет пролета наших самолетов над территорией стран Европейского союза – это ведь, по сути дела, откровенное и демонстративное нарушение всех соглашений и международного права. Это просто феноменальная ситуация. Коллективный Запад сегодня демонстрирует нам полное пренебрежение законами, которые обязательны к исполнению с юридической точки зрения. И в этом плане, конечно, ситуация выглядит очень и очень сложной. Почему? Потому что такое впечатление, что вообще размывается сама основа международных отношений и ее правовая основа. И чем этот процесс закончится, сегодня очень сложно предвосхищать. Начинается буквально война всех против всех. Сейчас мы входим в период турбулентности

Андрей Савиных:

Я в этом отношении, конечно, больший пессимист, потому что я рассматриваю этот конфликт как часть глобального передела мира в рамках формирования многополярной структуры политического устройства. В этой ситуации начинается буквально война всех против всех. Обратите внимание на торговую войну между США и Китаем. Казалось бы, далеко от Беларуси. Санкции вводятся в отношении России. То есть сейчас мы входим в период турбулентности, когда экономические меры давления на конкурентов становятся общим местом, они применяются все больше и больше. И где конец этому? Я думаю, завершится этот процесс скорее всего каким-то вариантом «Хельсинки-2», который был инициирован Беларусью в свое время. Юлия Бешанова:

Все равно сесть и поговорить придется. Андрей Савиных:

Придется, вне всякого сомнения, но до этого нужно будет выяснить баланс сил, а это займет какое-то время. Юлия Бешанова:

Если вернуться к полетам в Крым, украинский МИД достаточно резко сразу отреагировал на заявление Президента. Если все-таки произойдет обострение отношений с Украиной, насколько мы потеряем и в экономическом плане, и в общесоциальном? Украина – братская страна, но она демонстрирует поведение, которое противоречит их национальным интересам Андрей Савиных:

Очень деликатный вопрос, который, откровенно говоря, не хотелось бы рассчитывать. Почему? Потому что прежде всего надо помнить об одном: Украина – братская страна, украинский народ – очень близкий Беларуси народ. Здесь уже речь даже не о каких-то экономических потерях, здесь речь о том, что наша соседка, страна, с которой мы столетиями жили бок о бок, начинает демонстрировать поведение, которое противоречит их национальным интересам, и ориентируется на какие-то внешние центры силы. Можно ли это рассматривать только в экономической плоскости или же все-таки надо думать и о той же Евразии в целом? Это большой вопрос, на который не дашь такого легкого ответа сразу.

Юлия Бешанова:

Коллективные учения [Беларуси и России – прим. ред.], как правило, вызывают восторг. «Широкомасштабная горячая война заменена на десятки локальных конфликтов» Андрей Савиных:

Не восторг, это понятно, но здесь я бы еще один нюанс подчеркнул. Когда стороны проводят единую оборонную политику, когда они объединены и нападение на них чревато очень серьезными последствиями, тогда, как правило, вероятность прямого военного конфликта близка к нулю только по одной причине – потому что этот конфликт приведет к ошеломительным потерям для обеих сторон и прежде всего для агрессора. Таким образом, вероятность широкомасштабной войны снижается на порядок. Другая проблема, что в тех странах, которые не обладают таким военным потенциалом или такой архитектурой безопасности, там они уязвимы. И мы сегодня видим, как в мире буквально везде возникают локальные конфликты. Давайте так даже говорить – в нашем регионе: Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан, Армения. Пойдем немножко дальше – Пакистан, Индия и так далее. Нарастает напряженность вокруг Китая, в Южно-Китайском море с Тайванем. По сути, можно говорить о том, что широкомасштабная горячая война заменена на десятки локальных конфликтов. Не исключено, что это тоже часть передела мира (совместно с экономическими войнами, совместно с идеологическими информационными конфликтами), который определит лицо нового миропорядка через пять-семь лет. «Удар по Беларуси – это и есть удар по России»