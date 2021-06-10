Евгений Лукьянов: Россия Беларусь в беде не оставит. Русские своих не бросают, но и белорусы тоже

Новости Беларуси. Взамен международного права, которое проверено столетиями, появляется практика международных правил. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов во время встречи с прессой в канун Дня России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дипломат заверил, что если западные санкции будут наносить существенный ущерб белорусской экономике, наша страна может рассчитывать на поддержку.

Евгений Лукьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

Беларусь мы не бросим. Мы понимаем традиционную структуру экономики Беларуси, которая ориентирована на экспорт. Именно поэтому эти санкции носят точечный характер, чтобы подорвать эту часть экспортной активности Беларуси и тем самым ударить по формированию бюджета. У нас позиция очень простая, и мы ее не скрываем – Россия Беларусь в беде не оставит. Это уже расхожая такая фраза, что русские своих не бросают, но и белорусы тоже своих не бросают. Поэтому у нас нет никаких противоречий. Я думаю, что это нормально, это естественно. Мы единый славянский народ.