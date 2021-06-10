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Евгений Лукьянов: Россия Беларусь в беде не оставит. Русские своих не бросают, но и белорусы тоже

10 июня 2021 13:40
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Новости Беларуси. Взамен международного права, которое проверено столетиями, появляется практика международных правил. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов во время встречи с прессой в канун Дня России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломат заверил, что если западные санкции будут наносить существенный ущерб белорусской экономике, наша страна может рассчитывать на поддержку.

Евгений Лукьянов: Россия Беларусь в беде не оставит. Русские своих не бросают, но и белорусы тоже-1

Евгений Лукьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
Беларусь мы не бросим. Мы понимаем традиционную структуру экономики Беларуси, которая ориентирована на экспорт. Именно поэтому эти санкции носят точечный характер, чтобы подорвать эту часть экспортной активности Беларуси и тем самым ударить по формированию бюджета.

У нас позиция очень простая, и мы ее не скрываем – Россия Беларусь в беде не оставит. Это уже расхожая такая фраза, что русские своих не бросают, но и белорусы тоже своих не бросают. Поэтому у нас нет никаких противоречий. Я думаю, что это нормально, это естественно. Мы единый славянский народ.

Евгений Лукьянов: Россия Беларусь в беде не оставит. Русские своих не бросают, но и белорусы тоже-4

Евгений Лукьянов подчеркнул, что Беларусь и Россия в совместном сотрудничестве имеют больше перспектив, нежели работая порознь. Ответил дипломат и на вопросы, касающиеся строительства Союзного государства.

# Беларусь-Россия # Евгений Лукьянов # Фотофакт

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