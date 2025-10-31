Лукашенко: литовцы сами с территории Беларуси перебрасывали сигареты на метеорологических зондах

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если я сказал, что мы разберемся – значит мы разбираемся. И мы знаем таких людей. Двое. Сразу мы установили два человека, а сейчас якобы полтора десятка. А вчера мне председатель КГБ доложил, что у нас таких, говорит, групп людей в Беларуси немало. Что произошло? С той стороны у поляков, литовцев, у латышей, с той стороны границы и с нашей стороны, естественно, всегда жили люди. У нас граница всегда была не разделяющей линией, а объединяющей. Даже в советские времена нас этому учили. Мы не должны препятствовать нормальным людям общаться. Что сделали поляки и литовцы? Они построили стену. Люди лишены работы, начали искать, где заработать. У нас сигареты дешевые. В пять раз дешевле, чем в Европейском союзе. В пять раз! Наши сообразилку включили. Думают, если туда перебросить, за деньги, конечно. На фабрике купить за 10 копеек, перебросить туда – оттуда заплатят 20 копеек. Те там посмотрят 20 копеек, а в Нидерландах, я не зря говорю эту страну, в Нидерландах в 10 раз дороже. Можно хорошо заработать.

Они увидели, что они дешевый товар могут здесь взять и там перепродать. И заработать большущие деньги. Эти, как они работали? С Литвы, в данном случае. Мы этих двоих установили. Приглашают эти людей с Литвы. У нас безвизовый режим, но они не пользовались этим. Они по зеленке договорились с пограничниками литовскими. Забор, не забор. Калитку открыли – они к нам пришли. Знают они этих людей. Договорились: ребята, мы хотим в Литву сигареты, литовцы. Наши говорят, хорошо, мы вам купим. Наладили этот бизнес. Наши на фабрике берут сигареты по выгодной цене. Продают, чтобы самим же деньги заработать, навар какой-то, маржу, эту прибыль. Продают литовцам. Надо перебросить через забор. Маленькими порциями перебрасывали на этих шариках, а там литовцы принимают их. Но пограничники, я ж пограничником был, они же должны это все видеть. Видят, но пограничники литовские тоже получают деньги. Сейчас это вот я хочу изучить. Наши это видели, наверняка видели. Ну, а что наши? Вы санкции ввели против нас. Вы нас душите и прочее. Как я часто говорю, что мы вас защищать будем? Ну, и летите эти шарики. Но это мы проверим еще. Но главное – там литовцы принимали эти шары и брали эти сигареты. И вот такой был бизнес. Литовцы приехали, с нашими договорились. Мы им сигареты, они в шарики привязали, литовцы себе перебросили. А потом повезли в Германию, Англию и в Нидерланды, в Голландию. Какие к нам претензии?