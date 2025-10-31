«Зависть и ревность по отношению к Беларуси». Зачем Литва закрыла границу, объяснил политолог

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о «Смыслах» происходящего с нами и вокруг нас.

Минск стал центром дискуссий о евразийской безопасности. Белорусская столица уже в третий раз принимает ведущих экспертов и политиков в рамках евразийской конференции по безопасности. Смысл таких конференций прежде всего в обмене мнениями от специалистов и практиков, занимающихся тематикой международных отношений, особенно тех, кто понимает суть происходящих конфликтов и готов искать пути выхода из них. Важно, что в Минске собрались представители не только дружественных стран Востока и Глобального Юга, но и западные эксперты, по крайней мере та их часть, которая открыта к диалогу и ищет взаимопонимания.

С белорусской стороны наиболее полно и компетентно позицию изложил глава государства в своем выступлении на открытии конференции. Во-первых, была дана оценка той мелочной провокации, которую пыталась устроить Литва, закрыв границу. Совершенно понятно, почему она это сделала: зависть и ревность по отношению к Беларуси, куда едут на конференцию в том числе и представители Европы. Очень хотелось ее сорвать, а также не пустить экспертов с Запада выслушать без искажений и лжи белорусскую позицию, особенно в отношении миграционного кризиса. Вот как это видит Президент.