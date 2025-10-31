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«Зависть и ревность по отношению к Беларуси». Зачем Литва закрыла границу, объяснил политолог

31 октября 2025 17:48
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Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.

«Зависть и ревность по отношению к Беларуси». Зачем Литва закрыла границу, объяснил политолог-2

Алексей Дзермант, политолог: 
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о «Смыслах» происходящего с нами и вокруг нас.

Минск стал центром дискуссий о евразийской безопасности. Белорусская столица уже в третий раз принимает ведущих экспертов и политиков в рамках евразийской конференции по безопасности. Смысл таких конференций прежде всего в обмене мнениями от специалистов и практиков, занимающихся тематикой международных отношений, особенно тех, кто понимает суть происходящих конфликтов и готов искать пути выхода из них. Важно, что в Минске собрались представители не только дружественных стран Востока и Глобального Юга, но и западные эксперты, по крайней мере та их часть, которая открыта к диалогу и ищет взаимопонимания.

С белорусской стороны наиболее полно и компетентно позицию изложил глава государства в своем выступлении на открытии конференции. Во-первых, была дана оценка той мелочной провокации, которую пыталась устроить Литва, закрыв границу. Совершенно понятно, почему она это сделала: зависть и ревность по отношению к Беларуси, куда едут на конференцию в том числе и представители Европы. Очень хотелось ее сорвать, а также не пустить экспертов с Запада выслушать без искажений и лжи белорусскую позицию, особенно в отношении миграционного кризиса. Вот как это видит Президент.

Лукашенко ответил ЕС: мы не будем вас защищать с петлей на шее. Читайте здесь. 

«Зависть и ревность по отношению к Беларуси». Зачем Литва закрыла границу, объяснил политолог-4

Алексей Дзермант:
Судя по той риторике и действиям, что наблюдаем в Прибалтике и Польше, можно сделать однозначный вывод, что относительно небольшой поток мигрантов, особенно в сравнении с южным маршрутом, который идет на нашем направлении, используется именно для создания из Беларуси образа коварного врага и под эту сурдинку заниматься военными приготовлениями.

И не просто приготовлениями ради обороны, нет, мы четко видим, что все это у наших соседей имеет именно наступательный характер, то есть направлено именно против нас. Поэтому мы и отвечаем, причем асимметрично, чтобы не угробить излишней милитаризацией собственную экономику и социальную сферу. Таким ответом является размещение тактического ядерного оружия и системы «Орешник».

Далее смотрите в видео.

# Международная политика # Алексей Дзермант # Беларусь-Литва # Государственная граница Беларуси # Авторская журналистика на СТВ

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