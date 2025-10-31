Лукашенко: агрогородок и крупные деревни – будущее Беларуси. На хутора люди уже не поедут

Во время рабочей поездки в Березинский биосферный заповедник Александр Лукашенко поручил по-хозяйски развивать территории заповедников и осмотрел «деревню будущего», а опыт имеющегося там небольшого производства по переработке древесины предложил внедрять по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Давайте для своих людей делать! Лукашенко поручил развивать территории заповедников.

Спрос на экотуризм сейчас в принципе высок, даже на примере Березинского заповедника. Потоки возросли вдвое.

– Больше 100 тысяч человек к нам уже приезжают. Здесь динамика доходов прямо пропорциональна. Поэтому можно похвастаться, что находимся по туризму на правильном пути.

– Денег не просите – и хорошо.

Это не предел, тем более что условия для отдыха и жизни тех, кто его обеспечивает, созданы. В Домжерицах живут 372 человека. 62 % – люди трудоспособные и активные. Отстроили «деревню будущего» и стали образцом. Лукашенко поручил тиражировать в Беларуси небольшие производства по переработке древесины.

– Здесь у нас сельсовет, здесь – детский садик, здесь – библиотека сельская, здесь – почтовое отделение. То бишь, в принципе, люди приходят в центр и полностью могут закрыть все свои необходимые потребности по платежам, деток забрать и так далее. В этом году силами Лепельской ПМК мы ввели в эксплуатацию новый 24-квартирный жилой дом, 1-, 2-, 3-комнатные квартиры. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Агрогородок и крупные деревни, которые были раньше центрами колхозов и совхозов – это будущее Беларуси. На хутора люди уже не поедут. Если только ты, я, взрослые, дети, внуки (поехал тихонько, живу), Тур, может, с детишками. Куда-то отлучиться, построить. Знаешь, эти рестораны, кафе и прочее, он уже с этого вырос. А тем более нам с тобой. Каждый день тут вертишься, крутишься с вами. И уже как-то к вечеру домой тянет. Думаю: ой, Господи, хоть бы тихо где-то посидели. А не получается. Вчера Басков [Дмитрий Басков, член Совета Республики] приехал: Александр Григорьевич, в субботу играем в хоккей – играйте. Без вас не будем. Надо на тренировку. Ну и что? Ноги в руки – пошел, топчешься на этой спортивной площадке. Ну это наша работа.