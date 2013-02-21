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Александр Радьков: Во всех решениях должна быть идеологическая экспертиза

21 февраля 2013 07:35
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Новости Беларуси. В разрез с шаблоном и в ногу со временем. 21 февраля в Минске эксперты обсуждают вопросы идеологии. В заседании принял участие первый заместитель главы Администрации Президента Александр Радьков.

Перед встречей гостей ждала стенд-выставка, на которой идеологи районов и предприятий представили новые подходы и креативные идеи в работе с людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Радьков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Во всех решениях должна быть идеологическая экспертиза, чтобы мы помогли людей нацелить на позитивные вещи, на развитие в экономике, в обществе, в целом в стране. Если это с умом продумано, а Минск здесь должен быть примером, это всегда будет полезно. Всем людям в целом и каждому в частности.

Андрей Казакевич, главный специалист отдела идеологической работы администрации Московского района Минска:
Направление «Идеология» – довольно обширное понятие, направлений деятельности очень много. Соответственно, много в каких делах можно себя просто попробовать, узнать даже на что ты еще способен.

Мария Голуб, главный специалист отдела идеологической работы администрации Октябрьского района Минска:
Нравится в идеологии все новое, сменяемость, разные события. Нравится работать с людьми, нравится оказывать помощь людям.

# Государственная социальная политика # Государственная политика # Александр Радьков # Администрация Президента Республики Беларусь # Администрация Московского района Минска # Андрей Казакевич # Мария Голуб

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