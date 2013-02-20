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Следственный комитет провел выездной прием граждан в Барановичах

20 февраля 2013 13:17
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Новости Беларуси. К руководителю  ведомства обратилось около 20 человек. В основном это родственники потерпевших, обвиняемых по уголовным делам и уже осуждённых. Ряд обращений взят под личный контроль Валентина Шаева. Не оставлены без внимания и социально значимые проблемы жителей региона.

Во время приема руководители городского  и районных исполкомов помогли разрешить ситуации, связанные с работой пассажирского транспорта, ЖКХ и здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа».

Валентин Шаев, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:
На местах обычно проводятся приемы для того, чтобы посмотреть, какая ситуация в регионах, в конкретных районах, как реагируют на рассмотрение жалоб граждан в том числе органы Следственного комитета, а также органы власти, органы внутренних дел и другие правоохранительные органы. Я не услышал о нерешимых проблемах. В основном были озвучены затянувшиеся проблемы прошлых лет.

# Следственный комитет Республики Беларусь # Следственный комитет Беларуси # Валентин Шаев

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