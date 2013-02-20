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Председатель Мингорисполкома Николай Ладутько ответил на вопросы горожан

20 февраля 2013 18:42
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Новости Минска. Разговор о главном. Председатель Мингорисполкома Николай Ладутько сегодня ответил на вопросы горожан. Во время «прямой линии» минчане интересовались наличием мест в детских садах, сроками капитального ремонта и количеством парковочных мест в районах.

Большинство вопросов касались строительства жилья. Также горожанам была любопытна тема реконструкции стадиона «Динамо», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Николай Ладутько, Председатель Мингорисполкома:
Будет разрабатываться рабочий проект, и в ходе разработки рабочего проекта будет сформировнаа под действующим нормативным документом Республики Беларусь, проект будет разрабатываться в Беларуси, будет сформирована стоимость проекта.

# Государственная политика в области жилищного строительства # Николай Ладутько # Мингорисполком # Государственная политика

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