Председатель Мингорисполкома Николай Ладутько ответил на вопросы горожан

Новости Минска. Разговор о главном. Председатель Мингорисполкома Николай Ладутько сегодня ответил на вопросы горожан. Во время «прямой линии» минчане интересовались наличием мест в детских садах, сроками капитального ремонта и количеством парковочных мест в районах.

Большинство вопросов касались строительства жилья. Также горожанам была любопытна тема реконструкции стадиона «Динамо», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Николай Ладутько, Председатель Мингорисполкома:

Будет разрабатываться рабочий проект, и в ходе разработки рабочего проекта будет сформировнаа под действующим нормативным документом Республики Беларусь, проект будет разрабатываться в Беларуси, будет сформирована стоимость проекта.