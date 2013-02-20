Председатель Мингорисполкома Николай Ладутько ответил на вопросы горожан

Новости Минска. Разговор о главном. Председатель Мингорисполкома Николай Ладутько сегодня ответил на вопросы горожан. Во время «прямой линии» минчане интересовались наличием мест в детских садах, сроками капитального ремонта и количеством парковочных мест в районах.
Большинство вопросов касались строительства жилья. Также горожанам была любопытна тема реконструкции стадиона «Динамо», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Николай Ладутько, Председатель Мингорисполкома:
Будет разрабатываться рабочий проект, и в ходе разработки рабочего проекта будет сформировнаа под действующим нормативным документом Республики Беларусь, проект будет разрабатываться в Беларуси, будет сформирована стоимость проекта.