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Правительство Болгарии ушло в отставку в полном составе

20 февраля 2013 14:42
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Новости Болгарии. Правительство Болгарии в полном составе уходит в отставку. Об этом  объявил глава Кабинета Министров Бойко Борисов. Поводом стали массовые акции протеста, которые не прекращаются в стране уже более недели.

Этой ночью в Софии мирная демонстрация переросла в  столкновения с полицией. Пострадали по меньшей мере 20 человек. Примерно столько же задержаны. Участники демонстраций требуют снизить цены на электроэнергию и другие услуги ЖКХ, которые с начала года выросли более чем в 2 раза.

Ранее свой пост покинул министр финансов Болгарии, а президент страны заявил о необходимости тщательной проверки в энергетической сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Массовые беспорядки # Массовые беспорядки

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