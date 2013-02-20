Правительство Болгарии ушло в отставку в полном составе

Новости Болгарии. Правительство Болгарии в полном составе уходит в отставку. Об этом объявил глава Кабинета Министров Бойко Борисов. Поводом стали массовые акции протеста, которые не прекращаются в стране уже более недели.

Этой ночью в Софии мирная демонстрация переросла в столкновения с полицией. Пострадали по меньшей мере 20 человек. Примерно столько же задержаны. Участники демонстраций требуют снизить цены на электроэнергию и другие услуги ЖКХ, которые с начала года выросли более чем в 2 раза.

Ранее свой пост покинул министр финансов Болгарии, а президент страны заявил о необходимости тщательной проверки в энергетической сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.