Совместными усилиями строить достойное будущее. Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днём рождения

Стратегическое партнерство между Беларусью и Россией, в основе которых лежат многолетние традиции дружбы, солидарности и взаимной поддержки. Именно на это обратил внимание глава белорусского государства в поздравительном послании своему российскому коллеге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 октября у Владимира Путина день рождения. Александр Лукашенко отметил, что высоко ценит его как надежного друга Беларуси и последовательного сторонника расширения интеграционных процессов на линии Союзного государства. Именно этот тренд в полной мере соответствуют намерениям двух братских народов совместными усилиями строить достойное будущее.