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Совместными усилиями строить достойное будущее. Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днём рождения

07 октября 2020 10:32
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Стратегическое партнерство между Беларусью и Россией, в основе которых лежат многолетние традиции дружбы, солидарности и взаимной поддержки. Именно на это обратил внимание глава белорусского государства в поздравительном послании своему российскому коллеге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместными усилиями строить достойное будущее. Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днём рождения-1

7 октября у Владимира Путина день рождения. Александр Лукашенко отметил, что высоко ценит его как надежного друга Беларуси и последовательного сторонника расширения интеграционных процессов на линии Союзного государства. Именно этот тренд в полной мере соответствуют намерениям двух братских народов совместными усилиями строить достойное будущее.

Совместными усилиями строить достойное будущее. Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днём рождения-4

Президент Беларуси пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, свершения всех планов, а также новых достижений на высшем государственном посту.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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