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Телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Что обсудили главы государств?

07 октября 2020 13:32
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Александр Лукашенко 7 октября провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Глава белорусского государства поздравил своего российского коллегу с днем рождения, после чего лидеры рассмотрели целый ряд вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместными усилиями строить достойное будущее. Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днём рождения

В частности, президенты предметно обсудили конфликт в Нагорном Карабахе. Здесь Беларусь и Россия в едином русле выступают за его скорейшее мирное разрешение, ведь в регионе продолжают гибнуть люди.

Телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Что обсудили главы государств?-1

Не обошли вниманием лидеры и ситуацию в Кыргызстане. Основной темой обсуждения двусторонней повестки стало полное открытие границ между Беларусью и Россией. Главы государств договорились поручить правительствам отработать эти вопросы.

Телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Что обсудили главы государств?-4

Помимо этого, в силе остается выбранный ранее курс на сотрудничество регионов и промышленную кооперацию.

Телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Что обсудили главы государств?-7

Большое внимание Александр Лукашенко и Владимир Путин уделили проблеме распространения коронавирусной инфекции, высказав озабоченность ростом заболеваемости.

Телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Что обсудили главы государств?-10

Кратко президенты затронули и ситуацию внутри Беларуси и России на фоне мирового кризиса, обсудили также другие аспекты международной повестки.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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