Телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Что обсудили главы государств?

Александр Лукашенко 7 октября провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Глава белорусского государства поздравил своего российского коллегу с днем рождения, после чего лидеры рассмотрели целый ряд вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместными усилиями строить достойное будущее. Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днём рождения

В частности, президенты предметно обсудили конфликт в Нагорном Карабахе. Здесь Беларусь и Россия в едином русле выступают за его скорейшее мирное разрешение, ведь в регионе продолжают гибнуть люди.