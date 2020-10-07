Телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Что обсудили главы государств?
Александр Лукашенко 7 октября провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Глава белорусского государства поздравил своего российского коллегу с днем рождения, после чего лидеры рассмотрели целый ряд вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совместными усилиями строить достойное будущее. Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днём рождения
В частности, президенты предметно обсудили конфликт в Нагорном Карабахе. Здесь Беларусь и Россия в едином русле выступают за его скорейшее мирное разрешение, ведь в регионе продолжают гибнуть люди.
Не обошли вниманием лидеры и ситуацию в Кыргызстане. Основной темой обсуждения двусторонней повестки стало полное открытие границ между Беларусью и Россией. Главы государств договорились поручить правительствам отработать эти вопросы.
Помимо этого, в силе остается выбранный ранее курс на сотрудничество регионов и промышленную кооперацию.
Большое внимание Александр Лукашенко и Владимир Путин уделили проблеме распространения коронавирусной инфекции, высказав озабоченность ростом заболеваемости.
Кратко президенты затронули и ситуацию внутри Беларуси и России на фоне мирового кризиса, обсудили также другие аспекты международной повестки.