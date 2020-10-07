Вадим Боровик: вы хотите опустить нашу страну? Нет, мы этого не позволим!

Новости Беларуси. Протесты в Беларуси и Кыргызстане: совпадение или закономерность? Кто пишет майданные истории? И какие экономические последствия у политического кризиса? Об этом и не только поговорим с нашим гостем. У нас в студии политолог Вадим Боровик. Илона Волынец, СТВ:

В Кыргызстане царит политический хаос. Видите ли вы какие-то прямые параллели с ситуацией в Беларуси?

«Ситуация в Кыргызстане показывает, что смена власти неконституционным путём ни к чему хорошему не приводит» Вадим Боровик, политолог:

Ситуация в Кыргызстане показывает, что смена власти неконституционным путём ни к чему хорошему не приводит. Два предыдущих руководителя ушли в результате революций, третий после них сел, и сейчас вот новый ожидает своей участи, что будет. Это абсолютно нездоровая ситуация. Страна с 2005 года занимается революционной деятельностью. Беларусь входит в рейтинг стран по индексу развития человеческого потенциала. Мы входим в группу стран с очень высоким индексом развития человеческого потенциала, мы вместе с Россией – 49, 50 место. Не имея газа, нефти, природных ресурсов, мы входим в 50 лидеров мировых по индексу развития человеческого потенциала. И Кыргызстан у нас сегодня на 122 месте, страна со средним уровнем развития. Смотрим на Украину – братья-соседи на 82 месте, тоже любят революции. Видите, к чему приводят революции. Что общего между протестами в Беларуси и Кыргызстане? Сравниваем «цветные» технологии в странах ВВП Беларуси в 7 раз больше ВВП Кыргызстана, при том что территория примерно одинаковая: у нас 208 тысяч квадратных километров, а у них 199 тысяч квадратных километров. Получается, что политическая нестабильность и «интересная» политическая жизнь ведёт к обнищанию населения. Демократия – это прежде всего соблюдение прав абсолютного большинства граждан. Когда 5-10 тысяч человек, сколько там их собралось на площади, могут захватить Дворец президента, могут его поджечь, имеют место какие-то массовые беспорядки, погибают люди – тут нарушаются права большинства.

В любом обществе есть деструктивные силы, которые могут попытаться незаконным образом захватить власть Поэтому единственная параллель, которую мы можем привести, что в любом обществе – недавно Трамп спускался в бункер и вводил чрезвычайное положение, даже в США такое происходит – в любом обществе есть деструктивные силы, которые будучи неудовлетворёнными теми или иными политическими процессами, результатами выборов (это могут быть любые процессы: это может быть повышение коммунальных услуг или понижение каких-то тарифов), они могут пытаться незаконным образом захватить власть либо добиться решений каких-то: политических, социальных и прочих. Как только общество начинает идти на поводу у этих сил, оно попадает в капкан. Какой капкан? Если сегодня одна сила смогла захватить власть неконституционным путём... Вот, 2005 год, в 2010 году – другая сила, потом третий президент сел на 12 лет. Его ночью выпустили. Что можно ожидать, какая стабильность? А для нас это проблема. Киргизия – это член ОДКБ, это ЕАЭС. Мы уважаем наших партнёров и по ЕАЭС, и по ОДКБ, но мы желаем мира киргизам, и они должны быть донором стабильности в этом регионе, а не создавать проблемы соседям и нам.

Илона Волынец:

Сейчас СМИ сообщают, что начались захваты предприятий, заблокирована работа банков. Такой сценарий развития можно представить в Беларуси? За красивыми лозунгами, транспарантами и так далее стоят люди, которые преследуют конкретные интересы – это власть и передел собственности Вадим Боровик:

У нас всё-таки белорусов берегли всегда. Какие-то кризисные явления и удары мировых кризисов – мы старились уберечь, где-то, может быть, амортизаторы поставить, чтобы удары мировых кризисов или каких-то пандемий были более смягчёнными. И они как бы в политическую жизнь не были так вовлечены и не понимают одну вещь, что всегда за вот этими красивыми лозунгами, за транспарантами, розочками и так далее стоят люди, которые преследуют конкретные интересы – это власть и собственность, передел собственности.

Что они начали первое делать? Группа вбегает в какое-то административное учреждение в Киргизии, захватывают учреждение, выгоняют прокурора, привязывают главу Администрации к дереву и захватывают учреждение. За ошибки агрессивного меньшинства платит всё общество Приходят на предприятия. Рудник золотой захватывают, заставляют директора написать заявление об увольнении, то есть захват и передел собственности. Там есть борьба севера и юга, другие силы, и внешние тоже свои интересы преследуют. Когда таким образом собственность переходит к кому-то, ведь нивелируется самое основное – незыблемость частной собственности. Нужно понимать, что за эти ошибки, ошибки этого агрессивного меньшинства платит всё общество. Дальше. Всегда внешние партнёры на внешней арене будут пользоваться: даже самый близкий, самый надёжный ваш партнёр, если он видит, что у вас нестабильность, он вам дороже выдаст кредит, он попросит под залог те предприятия, которые его интересуют, он их будет покупать по списку и прочее. Наша главная задача – сохранить мир, стабильность, согласие власти и общества, чтобы внешние силы не воспользовались ситуацией в своих интересах Поэтому нам, белорусам, надо понимать самое главное, что никто в мире не заинтересован здесь в стабильности больше, чем мы сами. Наша главная задача – сохранить здесь мир, стабильность, согласие власти и общества, вести этот необходимый диалог, чтобы любые внешние силы не воспользовались ситуацией в своих интересах, поскольку потом платить будет каждый из нас. Илона Волынец:

Говоря про внешние силы, журналисты сразу обратили внимание, что те же польские Telegram-каналы, которые так активно подогревали протесты в Беларуси, неожиданно появляются в Кыргызстане. Плюс и Координационный совет, и белые ленточки, прямо дежавю.

Вадим Боровик:

Хочу сказать вам про эти Telegram-каналы – везде они работают. Помните, когда появилась у американцев ядерная бомба, они её применили. Если бы Советский Союз в своё время не показал, что они успели разработать и тоже могут такое применять, они до сих пор бы всех ставили на колени. Поэтому должны знать все наши партнёры в любой точке мира, что у нас тоже есть программисты, у нас есть соответствующие службы. Сейчас надо нам в рамках ОДКБ, в рамках Союзного государства поработать и показать силу наших каналов, наших специалистов. Потому что это оружие, которое может поражать вне зависимости от страны и континента, и оно несёт угрозу любой стране. «Сегодня нужно показать нашу силу» У каждой страны есть межнациональные конфликты, какие-то межэтнические, социальные, территориальные споры и прочее. И на этом всегда можно играть. И если кто-то думает, что можно на пожарище других стран греть ручки и нарабатывать дивиденды, они ошибаются, потому что мы тоже можем: наши спецслужбы могут такие же инструменты применять в любом регионе мира. Надо понимать, что это очень опасное оружие. Сегодня нужно показать нашу силу, тогда будет договор о сдерживании, и уже только террористические организации будут этим пользоваться.

«Сегодня мы живём в новой реальности. По-другому совсем работают все процессы социальных конструкций» Потому что это катастрофа! Кто мог подумать, что мы сегодня можем телефоном управлять мозгами подростков? Нет у толпы руководителя, зато в телефоне есть руководитель – сопляк, 20 лет, понимаете? И этот сопляк направляет толпы на захват государственных зданий. Где это видано? Зрелые люди, думающие о стране, должны понимать, что сегодня мы живём в новой реальности. По-другому совсем работают все процессы социальных конструкций каких-то, управление массовым поведением. Наше государство, наши службы специализированные должны серьёзное внимание этому уделить, но при этом не нужно ссылаться на интернет, на какие-то службы. Есть и в обществе какие-то запросы, на которые надо своевременно отвечать. Нужно и гражданам своим уделять внимание. И если есть социальный запрос снизу, на него надо оперативно реагировать. «С властью с позиции силы нельзя разговаривать» Но если снизу, у какой-то части общества есть небольшой запрос, он должен выстраиваться цивилизованно, за переговорным столом, не с позиции силы. С властью с позиции силы нельзя разговаривать, потому что та власть, которая позволяет разговаривать с собой с позиции силы, она утрачивает. Мы видели в Киргизии: 5 тысяч человек, но власти не было. Но нельзя сравнивать. Там не было уважения достаточного к правоохранительной системе. Ведь очень быстро силовые структуры опустили руки. Всё, сдали страну. Ну и что? Сегодня вы пожалели демонстрантов, сегодня вы им разрешили захватить здание. И сегодня привязывают к дереву служащих, сегодня захватывают заводы, и многие теряют собственность. А 30 % ВВП Киргизии формируют люди, которые выехали из страны. Это уже показывает результат этой всей политики, что 30 % населения с этих революционных времён – это 15 лет революционной счастливой жизни? Одна из самых нищих стран в СНГ. Это правда, пускай не обижаются. Так покажите мне одну хотя бы страну на карте, где проходили революции и в результате этих революций наступило благоденствие? В новейшей истории нет таких стран. Илона Волынец:

Получается, чем больше президентов, это не значит, что тем лучше жить. Если вспомнить последние социологические опросы в Украине, где большинство простых людей говорят о том, что с каждым новым президентом в стране становится всё хуже.