Александр Лукашенко: «Глупо было бы с моей стороны сегодня заявить о том, что мы к президентским выборам сменим Конституцию»

Новости Беларуси. 17 ноября журналисты не отпускали Александра Лукашенко более часа, буквально засыпая вопросами. Не удивительно, ведь СМИ любят честных и откровенных спикеров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А наш Президент – и с этим вряд ли кто-то возьмется спорить – прекрасный оратор. Глава государства всегда искренне делится своим мнением, не боится острых тем. А сегодня именно таких вопросов было немало. Один из них касался возможных изменений в Конституцию Беларуси. Общение Президента Беларуси с журналистами 17 ноября. Все темы в одном материале Скажыце, калі ласка, вы абяцалі змены ў Канстытуцыі. Калі людзі даведаюцца, што гэта за змены? Калі яны будуць прыняты? Вы абяцалі да прэзідэнцкіх выбараў. Часу засталося мала.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Значит, я ничего, во-первых, не обещал, как вы сказали. Я заявлял о том, что нам надо идти к этому. Что касается президентских выборов і што я казаў, што к прэзідэнцкім выбарам мы зменім Канстытуцыю, это вы напрасно. Зачем вы мне в глаза говорите то, что я не обещал? И вообще, бестолково и, откровенно говоря, глупо было бы с моей стороны сегодня заявить о том, что мы к президентским выборам сменим Конституцию. А что я обещал? Я обещал, что мы начнем над этим работать. Более того, если вы помните и следите за этим, я обещал, что это будет поручено прежде всего классным, сильным специалистам Конституционного суда. Помните это? Я поручил.