Александр Лукашенко: «Глупо было бы с моей стороны сегодня заявить о том, что мы к президентским выборам сменим Конституцию»
Новости Беларуси. 17 ноября журналисты не отпускали Александра Лукашенко более часа, буквально засыпая вопросами. Не удивительно, ведь СМИ любят честных и откровенных спикеров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А наш Президент – и с этим вряд ли кто-то возьмется спорить – прекрасный оратор.
Глава государства всегда искренне делится своим мнением, не боится острых тем. А сегодня именно таких вопросов было немало. Один из них касался возможных изменений в Конституцию Беларуси.
Общение Президента Беларуси с журналистами 17 ноября. Все темы в одном материале
Скажыце, калі ласка, вы абяцалі змены ў Канстытуцыі. Калі людзі даведаюцца, што гэта за змены? Калі яны будуць прыняты? Вы абяцалі да прэзідэнцкіх выбараў. Часу засталося мала.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Значит, я ничего, во-первых, не обещал, как вы сказали. Я заявлял о том, что нам надо идти к этому.
Что касается президентских выборов і што я казаў, што к прэзідэнцкім выбарам мы зменім Канстытуцыю, это вы напрасно. Зачем вы мне в глаза говорите то, что я не обещал? И вообще, бестолково и, откровенно говоря, глупо было бы с моей стороны сегодня заявить о том, что мы к президентским выборам сменим Конституцию.
А что я обещал? Я обещал, что мы начнем над этим работать. Более того, если вы помните и следите за этим, я обещал, что это будет поручено прежде всего классным, сильным специалистам Конституционного суда. Помните это? Я поручил.
Я не буду вдаваться в подробности, но элементы новой Конституции с точки зрения Конституционного суда мне представлены. Я посмотрел их и решил, что на основании многих предложений мы можем переходить ко второму этапу. Мы, скорее всего, сформируем более широкую группу специалистов, которые попробуют написать эту Конституцию в сыром виде и представить Президенту. Ну а я уже, если сочту нужным, представлю ее всему обществу. Третий этап – это уже обсуждение обществом этой Конституции.
Поэтому не упрекайте меня в том, что я не сделал того, что не обещал. Вот такой вот примерно план. Зависит не от меня.
Вы знаете, будущую Конституцию я могу написать за одну неделю, но это будет моя вариант. А Конституцию должны принимать люди наши, общество и, прежде всего, вы, молодые люди, потому что вам жить с этой Конституцией.
«Я, например, выбираю молодёжь». Показываем, как голосовали на парламентских выборах в регионах Беларуси