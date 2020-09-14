Владимир Путин – Александру Лукашенко: с коронавирусом вместе поборемся и преодолеем трудности в экономике

Новости Беларуси. Главные политические новости мы получаем из Сочи, где проходит встреча лидеров Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российский президент уверен: белорусский народ должен сам разобраться во внутренних делах. Путин считает также закономерным грядущую конституционную реформу. Обсуждают и союзные отношения. Как стало известно, Россия выделит Беларуси кредит в полтора миллиарда долларов.

Владимир Путин, президент России:

Мы должны обсудить вопросы экономического характера, потому что падение на 21 с лишним процент – это все-таки приличное падение. Это не связано с нашей работой, это связано как раз с общемировыми тенденциями в связи с коронавирусом. Но мы с коронавирусом вместе поборемся, и, уверен, преодолеем и текущие трудности в экономике.

Александр Лукашенко – Владимиру Путину: оборона и безопасность у нас никогда не вызывала споров и сомнений

Я неслучайно упомянул и кредит, который Россия в ближайшее время планирует предоставить Белоруси. Надеюсь, что это соответствующим образом отразится и на финансовых рынках.