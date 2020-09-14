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Владимир Путин – Александру Лукашенко: с коронавирусом вместе поборемся и преодолеем трудности в экономике

14 сентября 2020 14:22
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Новости Беларуси. Главные политические новости мы получаем из Сочи, где проходит встреча лидеров Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Владимир Путин – Александру Лукашенко: с коронавирусом вместе поборемся и преодолеем трудности в экономике-1

Российский президент уверен: белорусский народ должен сам разобраться во внутренних делах. Путин считает также закономерным грядущую конституционную реформу. Обсуждают и союзные отношения. Как стало известно, Россия выделит Беларуси кредит в полтора миллиарда долларов.  

Владимир Путин – Александру Лукашенко: с коронавирусом вместе поборемся и преодолеем трудности в экономике-4

Владимир Путин, президент России:
Мы должны обсудить вопросы экономического характера, потому что падение на 21 с лишним процент это все-таки приличное падение. Это не связано с нашей работой, это связано как раз с общемировыми тенденциями в связи с коронавирусом. Но мы с коронавирусом вместе поборемся, и, уверен, преодолеем и текущие трудности в экономике.

Александр Лукашенко – Владимиру Путину: оборона и безопасность у нас никогда не вызывала споров и сомнений

Я неслучайно упомянул и кредит, который Россия в ближайшее время планирует предоставить Белоруси. Надеюсь, что это соответствующим образом отразится и на финансовых рынках.  

# Беларусь-Россия # Владимир Путин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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