В Сочи запланированы переговоры президентов Беларуси и России. Что обсудят 28 мая?

Новости Беларуси. Минск 28 мая принимает Совет глав правительств СНГ. Переговорный день обещает быть насыщенным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости участников заседания поприветствовал Александр Лукашенко.

Беларусь как председатель в СНГ в 2021 году инициирует дальнейшее развитие организации – придание ей большей динамики и международного авторитета. Основное внимание в рамках Содружества нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства.

Аргументом в пользу интеграции является целенаправленная работа внешних сил против Содружества. И как отметил сегодня белорусский лидер, нам сейчас как никогда нужны солидарность и единство.