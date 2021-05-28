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В Сочи запланированы переговоры президентов Беларуси и России. Что обсудят 28 мая?

28 мая 2021 07:47
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Новости Беларуси. Минск 28 мая принимает Совет глав правительств СНГ. Переговорный день обещает быть насыщенным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости участников заседания поприветствовал Александр Лукашенко.

В Сочи запланированы переговоры президентов Беларуси и России. Что обсудят 28 мая?-1

Беларусь как председатель в СНГ в 2021 году инициирует дальнейшее развитие организации – придание ей большей динамики и международного авторитета. Основное внимание в рамках Содружества нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства.

Аргументом в пользу интеграции является целенаправленная работа внешних сил против Содружества. И как отметил сегодня белорусский лидер, нам сейчас как никогда нужны солидарность и единство.

В Сочи запланированы переговоры президентов Беларуси и России. Что обсудят 28 мая?-4

Во второй половине дня в Сочи запланированы переговоры Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры стран обсудят дальнейшие шаги и работу правительств по развитию интеграции на площадке Союзного государства, другие наиболее важные общие вопросы.

# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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