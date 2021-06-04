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МИД: назначенный посол США не имеет официального отношения к Беларуси

04 июня 2021 13:16
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Новости Беларуси. Деятельность посла США Джули Фишер в отношении Минска не может считаться официальной, процесс ее аккредитации не завершен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. Так он прокомментировал сообщение Госдепартамента США о том, что Фишер продолжит свою работу за пределами нашей страны.

МИД: назначенный посол США не имеет официального отношения к Беларуси-1

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:
Джули Фишер лично вольна поддерживать любые законные устремления любых граждан хоть в Гренландии или на Северном полюсе. Потому что никакого официального отношения к Беларуси она пока не имеет.

МИД: назначенный посол США не имеет официального отношения к Беларуси-4

Анатолий Глаз также отметил, что «до завершения аккредитации Фишер имеет лишь звучный статус назначенного посла США в Беларуси и то исключительно для внутренних целей американской стороны». Никаких международно-правовых оснований для иного толкования нет, «равно как и для того, чтобы считать официальными ее заявления либо иную деятельность в отношении нашей страны».

# Международная политика # Анатолий Глаз # Джули Фишер # Фотофакт

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