МИД: назначенный посол США не имеет официального отношения к Беларуси
Новости Беларуси. Деятельность посла США Джули Фишер в отношении Минска не может считаться официальной, процесс ее аккредитации не завершен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. Так он прокомментировал сообщение Госдепартамента США о том, что Фишер продолжит свою работу за пределами нашей страны.
Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:
Джули Фишер лично вольна поддерживать любые законные устремления любых граждан хоть в Гренландии или на Северном полюсе. Потому что никакого официального отношения к Беларуси она пока не имеет.
Анатолий Глаз также отметил, что «до завершения аккредитации Фишер имеет лишь звучный статус назначенного посла США в Беларуси и то исключительно для внутренних целей американской стороны». Никаких международно-правовых оснований для иного толкования нет, «равно как и для того, чтобы считать официальными ее заявления либо иную деятельность в отношении нашей страны».