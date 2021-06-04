МИД: назначенный посол США не имеет официального отношения к Беларуси

Новости Беларуси. Деятельность посла США Джули Фишер в отношении Минска не может считаться официальной, процесс ее аккредитации не завершен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. Так он прокомментировал сообщение Госдепартамента США о том, что Фишер продолжит свою работу за пределами нашей страны.