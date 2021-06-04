Литва выразила протест Беларуси по поводу инцидента с автомобилем, перевозившим диппочту

Новости Беларуси. Еще один пример двойных стандартов в политике. Очередную ноту протеста белорусскому МИД направила Литва. На этот раз из-за инцидента на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Напомню, белорусские пограничники попросили литовских дипломатических курьеров показать содержимое автомобиля. Те не согласились, развернулись и уехали к себе домой. 4 июня по этому поводу представителю белорусского посольства вручили ноту протеста, ссылаясь на положения Венской конвенции. Правда, не совсем понятно, на какие статьи ссылается Литва – диппочту никто не вскрывал и ни задерживал. Интересно другое: как часто сам литовский МИД вспоминает о положениях Венской конвенции.