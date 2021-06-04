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Литва выразила протест Беларуси по поводу инцидента с автомобилем, перевозившим диппочту

04 июня 2021 17:13
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Новости Беларуси. Еще один пример двойных стандартов в политике. Очередную ноту протеста белорусскому МИД направила Литва. На этот раз из-за инцидента на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва выразила протест Беларуси по поводу инцидента с автомобилем, перевозившим диппочту-1

Евгений Поболовец, СТВ:
Напомню, белорусские пограничники попросили литовских дипломатических курьеров показать содержимое автомобиля. Те не согласились, развернулись и уехали к себе домой. 4 июня по этому поводу представителю белорусского посольства вручили ноту протеста, ссылаясь на положения Венской конвенции. Правда, не совсем понятно, на какие статьи ссылается Литва – диппочту никто не вскрывал и ни задерживал. Интересно другое: как часто сам литовский МИД вспоминает о положениях Венской конвенции.

# Беларусь-Литва # Фотофакт

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