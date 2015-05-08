Александр Лукашенко: Украина де-факто сворачивает участие в СНГ, однако ее выхода из Содружества вряд ли стоит ожидать

Новости Беларуси. Главные политические новости 8 мая приходят из Москвы. Там состоялись сразу два крупных саммита с участием президента Беларуси. Первый прошел в неформальной обстановке — за круглым столом собрались лидеры Содружества. Чуть позже переговоры продолжились в более узком составе — в рамках ЕАЭС.

Несмотря на разный состав участников, объединяющей темой, конечно же, стала годовщина Великой Победы. Впрочем, в повестке дня было и немало стратегических вопросов интеграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Бреус, СТВ:

Праздничная атмосфера чувствуется в Москве сразу по приезду. Даже президентов встречали в аэропорту не привычными хлебом-солью, а солдатской кашей. В эти дни в российскую столицу прибудет около трех десятков мировых лидеров, также главы правительств и много-много высоких гостей. 70-летие Победы отмечают в российской столице с большим размахом. И, пожалуй, единственная страна, где сегодня с таким же трепетом сегодня и так масштабно чтят подвиг героев — это Беларусь.

Первым делом кортеж белорусского президента останавливается в Александровском саду. Еще до старта переговоров белорусский президент возлагает венок к могиле Неизвестного солдата.

Александр Лукашенко следует за офицерами роты почетного караула по гранитной аллее городов-героев. Среди них и Минск. Кстати, в каждом таком блоке — капсулы с землей героических городов. Процессия движется небыстро — в каждом шаге скорбь о погибших в той страшной войне. Их память чтят минутой молчания.

Мемориал Могила Неизвестного солдата — знаковое место воинской славы. Еще в 66-м году здесь захоронили прах погибших воинов из братской могилы на Ленинградском шоссе. С тех пор горит здесь и вечный огонь. В церемонии участвуют и высшие должностные лица России — например, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В этих рядах — госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота и генсек ОДКБ Николай Бордюжа.

Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета коммунистической партии Российской Федерации:

Брестская крепость и Орловская — побратимы. Я там был сотни раз. Соревновались, дружили, приезжали. Для меня Беларусь — это моя вторая Родина, очень верная, надежная и любимая. Я от души поздравляю с нашим главным праздником. Не будь Победы, мы бы все остальные праздники отмечали иначе.

Это знак уважения российскому народу — все-таки нас роднит и общая Победа, и история.

Уже после этого звучит гимн суверенной республики. Маршем проходит почетный караул и военнослужащие из Беларуси. Это 5-я отдельная бригада спецназначения из Марьиной Горки. Будет участвовать в параде на Красной площади — сегодня чеканит шаг в торжественной обстановке мемориального комплекса.

Встреча в Зимнем саду Московского Кремля начинается с крепких рукопожатий. Так стартует неформальный саммит СНГ. Это значит, что строгой повестки дня нет — есть возможность у президентов пообщаться на любые важные темы — будь то ситуация в Украине, искажение истории или экономические вопросы. Именно в таком формате лидеры постсоветского пространства, как правило, встречаются в мае. Не всегда в полном составе, но используя площадку Содружества для диалога.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы решительно осуждаем попытки предания забвению героических событий того времени, пересмотра итогов войны, выравнивания отношения к жертвам и палачам (многие уже сегодня ставят их на одну доску), героизации нацизма (мы категорически против этого выступали и выступаем), реабилитации фашистских преступников.

Мы часто говорим о том, что Победа едина и неделима. Нам действительно здесь делить нечего. Мы не бухгалтеры, и нечего здесь считать по удельному весу уровень того или иного участия в этой войне. Великий советский народ принес нам Великую Победу. И сейчас это очень актуально. Это должно работать на объединение наших государств и наших народов.

В настоящее время украинская сторона де-факто сворачивает участие в деятельности СНГ. Вместе с тем, выхода Украины из СНГ вряд ли стоит ожидать. Я также много общался и говорил с руководством Украины о том, что торопиться не надо. Но если уж не хочется бывать на заседаниях, то можно не приезжать, допустим, как сегодня. Но а зачем выходить? Потом зайти будет сложнее. Как поступили наши грузинские товарищи. Кто-то, может быть, там и хотел бы сегодня быть членом СНГ но есть проблема — как войти обратно. Поэтому, я думаю, что наши друзья в Украине понимают это.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

В следующем году мы будем отмечать 25-летие СНГ. Это рубежный этап в деятельности Содружества, хороший повод объективно оценить результаты совместной работы, наметить ориентиры на отдалённую и среднесрочную перспективу.

Хочу подчеркнуть — Россия заинтересована в дальнейшем повышении эффективности разностороннего и взаимовыгодного сотрудничества стран СНГ.

Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана:

Серьезностью вызова современности стал международный терроризм, формы и масштабы которого приобрели глобальный характер. Под угрозой находятся внутриполитическая стабильность и мирное развитие всех государств. Противостоять этому злу можно только нашими совместными усилиями.

Официальные переговоры проходили в рамках Евразийского экономического союза.

За последний год тройка превратилась уже в пятерку.

Это первая полноформатная встреча лидеров объединения с момента запуска 1 января. Беларусь председательствует в Евразийском экономическом союзе в 2015.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В эти майские дни Евразийская экономическая комиссия подготовила достаточно обширную повестку дня. Это позитивный знак того, что все наши конструктивные, а нередко и критические пожелания комиссией услышаны, оперативно приняты в разработку и стали для нее руководством к действию. Надеюсь, что и практические результаты, в том числе по устранению изъятий, созданию условий для роста взаимного товарооборота, также не заставят себя ждать.

На повестке — 20 вопросов. Ключевой — вступление Кыргызстана в ЕАЭС.

Договор о присоединения был подписан в декабре. Осталось согласовать последние протоколы. Они касаются вопросов торговли, таможенного администрирования и транспортной политики.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нам предстоит принять решения по ряду важных вопросов функционирования Союза. В первую очередь это, конечно, согласование протоколов по присоединению наших кыргызских партнеров к договору о ЕАЭС. Менее полугода понадобилось, чтобы четверка превратилась теперь уже, я полагаю, в пятерку.

Комиссия предложила еще одно важное решение — о начале переговоров с КНР по развитию взаимодействия в торгово-экономической сфере. Это отдельный вопрос. На повестке дня у нас также утверждение концепции формирования общего электроэнергетического рынка и программы либерализации каботажных перевозок, а также продолжение работы по либерализации рынка услуг.

Функционируя всего четыре месяца, наш Союз уже приобрел очертания крепкого интеграционного объединения.

Конечно, важный вопрос для объединения — экономика.

Президенты утвердили макроэкономические ориентиры на ближайшие два года. Речь шла и о поддержке торговли с третьими странами.

На это нацелены программы кредитования экспорта. И вопрос: как страны Евразийского союза будут сотрудничать. Завершаются переговоры по созданию зоны свободной торговли с Вьетнамом. На очереди — такие соглашения с Индией, Израилем и Египтом. И конечно же, больше контактов будет с Китаем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.