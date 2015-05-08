Александр Лукашенко возложил венок к могиле неизвестного солдата в Москве

Новости России. В Москве проходит неформальный саммит СНГ. Участие в нем принимает и президент Беларуси. Лидеры стран Содружества общаются в формате «без галстуков». В центре внимания – подготовка к празднованию 70-летия Победы.

И весьма символично, что второй день рабочего визита Александра Лукашенко в Россию начался с памятных мероприятий. Президент возложил венок к могиле неизвестного солдата у стен Кремля.

Александр Лукашенко почтил минутой молчания память погибших в годы войны. Участие в церемонии также приняли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, генсек ОДКБ Николай Бордюжа и председатель Компартии Геннадий Зюганов.

Мемориал находится в Александровском саду. На надгробной плите установлена бронзовая композиция – солдатская каска и лавровая ветвь, лежащие на знамени. Рядом расположена гранитная аллея, где увековечены названия городов-героев, среди которых есть и Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впереди у Александра Лукашенко не менее насыщенная переговорная программа. Известно, что 8 мая во второй половине дня лидеры стран ЕАЭС соберутся на саммит Высшего Евразийского экономического совета.

К разговору наряду с президентом Беларуси, России, Казахстана и Армении присоединится глава вступающего в союз Кыргызстана. Одна и главных тем встречи – расширение интеграционной четверки до пяти. Всего же лидеры намерены рассмотреть два десятка вопросов.