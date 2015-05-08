В канун 70-летия Великой Победы Александр Лукашенко направил поздравительные послания зарубежным лидерам

Новости Беларуси. В канун празднования 70-й годовщины Победы президент Беларуси направил поздравительные послания зарубежным лидерам, видным государственным деятелям и руководителям интеграционных объединений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В поздравительном послании президенту России Владимиру Путину Александр Лукашенко отметил: «Значение этой даты для нас поистине огромно. Мы никогда не забудем тех, кто плечом к плечу приближал День Победы, тех, кто отдал свою жизнь за мир на земле. Русские и белорусы свято хранят память о великом подвиге наших отцов и дедов».

По случаю 70-й годовщины Победы многочисленные поздравления от зарубежных лидеров, известных общественных и политических деятелей поступают и в адрес Александра Лукашенко, а также белорусского народа.