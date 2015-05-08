Андрей Кобяков вручил госнаграды заслуженным людям Беларуси

Новости Беларуси. В предпраздничные дни в Беларуси по традиции чествуют лучших из лучших. И 8 мая по поручению Президента премьер-министр Андрей Кобяков вручил государственные награды. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики.

Медалей «Франциска Скорины» и «За трудовые заслуги», а также благодарности от главы государства удостоились более 80 человек.

В одном зале собрались представители разных профессий и возрастов: экономисты, аграрии, врачи, учителя, госслужащие. Однако всех их объединяет одно: самоотверженный и многолетний труд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Андрей Кобяков, именно это всегда было и будет источником благополучия народа, а значит и независимости страны.

Елена Кудрявец, генеральный директор ОАО «Белорусская калийная компания»:

Это, конечно, награда двум коллективам. Это коллективу «Беларуськалия» и коллективу «Белорусской калийной компании». Только вместе мы смогли сделать и достичь того результата, который мы имеем сейчас. Сейчас уже белорусский калий все знают на мировом рынке. «Белорусскую калийную компанию» и «Беларуськалий» уважают как лидера мирового производства. Поэтому у нас все впереди: и новые успехи, и новые достижения.

Татьяна Гаврилова, артист-вокалист - ведущий мастер сцены Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Это такая новая веха в моем творческом пути. Я очень рада, что обращают внимание на нашу культуру, потому что культура – это лицо нации. И я очень горжусь тем, что лицо нашей нации, молодое, талантливое, перспективное.