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Александр Лукашенко – президенту Кубы: «Вы для нас очень близкие, добрые друзья»

24 октября 2019 11:14
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Новости Беларуси. Завершился визит президента Кубы в Беларусь. Мигель Диас-Канель покинул нашу страну утром 24 октября, в аэропорту его лично провожал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «История белорусско-кубинских отношений имеет прочный фундамент. Думаю, что нам повезло, что не надо ничего выдумывать»

Александр Лукашенко – президенту Кубы: «Вы для нас очень близкие, добрые друзья»-1

Главы государств попрощались на дружеской ноте, еще раз подтвердив намерение задействовать все возможности в развитии двусторонних отношений. Белорусский лидер выразил надежду на то, что президент Кубы еще раз посетит Минск. По приглашению своего коллеги Александр Лукашенко также сам намерен побывать на Кубе.

Александр Лукашенко – президенту Кубы: «Вы для нас очень близкие, добрые друзья»-4

Александр Лукашенко – президенту Кубы: «Вы для нас очень близкие, добрые друзья»-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вам в Беларуси понравилось. И, как я только что сказал, значит вы еще к нам приедете не один раз. И, как вы добавили, после того, как я у вас побываю.

Вы знаете, что вы для нас очень близкие, добрые друзья. Мы многому у вас научились в плане духовного и нравственного, поэтому вы всегда можете рассчитывать на нашу страну.

Александр Лукашенко – президенту Кубы: «Вы для нас очень близкие, добрые друзья»-9

Мигель Диас-Канель, президент Кубы:
Мы будем теперь с большей силой продвигаться вперед, будем уже более конкретно обозначать наши проекты. И мы тоже многому у вас научились. Героическая история белорусского народа всегда была примером. Всё то, что я увидел, что мы обсуждали на переговорах, натолкнуло меня на многие новые мысли, которые хочу воплотить в жизнь.

Александр Лукашенко после переговоров с Мигелем Диас-Канелем: видим значительный потенциал нашего сотрудничества с Кубой

Накануне президенты провели переговоры во Дворце Независимости. Партнеры договорились расширить горизонты взаимного сотрудничества и максимально задействовать потенциал двух государств. Стороны условились начать разработку совместных проектов в сфере образования, здравоохранения, туризма. По итогам встречи подписано пять документов. А правительствам двух стран поручено до конца ноября разработать дорожную карту.

Александр Лукашенко: «Кубинские аграрии – частые и всегда желанные гости в Беларуси»

Александр Лукашенко – президенту Кубы: «Вы для нас очень близкие, добрые друзья»-12

# Беларусь-Куба # Александр Лукашенко # Мигель Диас-Канель # Фотофакт

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