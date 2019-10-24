Александр Лукашенко – президенту Кубы: «Вы для нас очень близкие, добрые друзья»

Главы государств попрощались на дружеской ноте, еще раз подтвердив намерение задействовать все возможности в развитии двусторонних отношений. Белорусский лидер выразил надежду на то, что президент Кубы еще раз посетит Минск. По приглашению своего коллеги Александр Лукашенко также сам намерен побывать на Кубе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вам в Беларуси понравилось. И, как я только что сказал, значит вы еще к нам приедете не один раз. И, как вы добавили, после того, как я у вас побываю.

Вы знаете, что вы для нас очень близкие, добрые друзья. Мы многому у вас научились в плане духовного и нравственного, поэтому вы всегда можете рассчитывать на нашу страну.