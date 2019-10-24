Александр Лукашенко – президенту Кубы: «Вы для нас очень близкие, добрые друзья»
Новости Беларуси. Завершился визит президента Кубы в Беларусь. Мигель Диас-Канель покинул нашу страну утром 24 октября, в аэропорту его лично провожал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: «История белорусско-кубинских отношений имеет прочный фундамент. Думаю, что нам повезло, что не надо ничего выдумывать»
Главы государств попрощались на дружеской ноте, еще раз подтвердив намерение задействовать все возможности в развитии двусторонних отношений. Белорусский лидер выразил надежду на то, что президент Кубы еще раз посетит Минск. По приглашению своего коллеги Александр Лукашенко также сам намерен побывать на Кубе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вам в Беларуси понравилось. И, как я только что сказал, значит вы еще к нам приедете не один раз. И, как вы добавили, после того, как я у вас побываю.
Вы знаете, что вы для нас очень близкие, добрые друзья. Мы многому у вас научились в плане духовного и нравственного, поэтому вы всегда можете рассчитывать на нашу страну.
Мигель Диас-Канель, президент Кубы:
Мы будем теперь с большей силой продвигаться вперед, будем уже более конкретно обозначать наши проекты. И мы тоже многому у вас научились. Героическая история белорусского народа всегда была примером. Всё то, что я увидел, что мы обсуждали на переговорах, натолкнуло меня на многие новые мысли, которые хочу воплотить в жизнь.
Александр Лукашенко после переговоров с Мигелем Диас-Канелем: видим значительный потенциал нашего сотрудничества с Кубой
Накануне президенты провели переговоры во Дворце Независимости. Партнеры договорились расширить горизонты взаимного сотрудничества и максимально задействовать потенциал двух государств. Стороны условились начать разработку совместных проектов в сфере образования, здравоохранения, туризма. По итогам встречи подписано пять документов. А правительствам двух стран поручено до конца ноября разработать дорожную карту.
Александр Лукашенко: «Кубинские аграрии – частые и всегда желанные гости в Беларуси»