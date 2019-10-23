Александр Лукашенко после переговоров с Мигелем Диас-Канелем: видим значительный потенциал нашего сотрудничества с Кубой

Новости Беларуси. Беларусь для Кубы всегда будет надежным и преданным партнером. Об этом 24 октября заявил Александр Лукашенко на встрече с лидером этой карибской страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мигель Диас-Канель уже бывал в Минске в 2016 году, но в качестве президента впервые. Ранее на Кубе такой должности не существовало вовсе. Она появилась в феврале 2019 года в результате конституционного референдума.

Остров Свободы взял курс на реформы, а это в свою очередь открывает новые перспективы для диалога Минска и Гаваны. Ведь, несмотря на высокий уровень политического диалога, торговля и экономика заметно отстают. Во Дворце Независимости главы государств смогли детально все обсудить, а по итогам переговоров подписать совместное заявление. В нем буквально по пунктам обозначены основные направления будущего взаимодействия. Корреспондент Ольга Коршун подробнее.

Сейчас на Кубе только и говорят о будущем острова Свободы. Всего две недели назад в стране выбрали президента. Должность восстановили спустя 43 года. Для этого даже изменили Конституцию и провели референдум. А еще взялись за омоложение кадров. Госсовет покинули последние настоящие кубинские революционеры (им было от 87 до 90 лет). При этом Коммунистическая партия остается единственно легальной в стране, а 88-летний Рауль Кастро продолжит занимать ключевой пост в ее руководстве.

Правая рука Рауля Кастро на 30 лет его младше. По местным меркам президенту Кубы всего ничего – 59. Мигеля Диас-Канеля называют представителем нового поколения революционеров и реформатором. Кстати, Гавана уже официально объявила о переменах. Кроме политических реформ в стране признали частную собственность и узаконили бизнес. А еще наметили повышение зарплат, пенсий и социальных пособий.

Ольга Коршун, корреспондент:

Каким курсом пойдет новая Куба и кого выберет в союзники? В 2018 году Мигель Диас Канель совершил так называемое азиатское турне: посетил Китай, Вьетнам, Лаос. Эксперты говорят – чтобы напитаться духом экономических реформ. Так или иначе, Куба вступила на этот путь. Уже в качестве президента Мигель Диас-Канель покоряет Европу. В новой должности один из первых зарубежных визитов совершает в Беларусь. И это, безусловно, хороший знак для будущего отношений.

Мигель Диас-Канель уже был в Беларуси в 2016 в качестве первого заместителя председателя Госсовета. Но нынешний визит стоит отдельно – все-таки президента Кубы наша страна принимает впервые.

Беларусь и Куба «знакомы» давно, еще со времен Советского Союза. В начале 70-х Фидель Кастро даже приезжал в Минск. С легендарным команданте встречался и Александр Лукашенко во время официального визита на Кубу. Наш Президент отметил: нередко пользуется его советами и в делах государства, и в частной жизни. Александр Лукашенко получил одну из высших наград этой страны – орден Хосе Марти – из рук самого Фиделя Кастро. Так что взаимопонимание и правда на высшем уровне. Александр Лукашенко: «История белорусско-кубинских отношений имеет прочный фундамент. Думаю, что нам повезло, что не надо ничего выдумывать».

Мигель Диас-Канель, президент Кубы:

Беларусь – одна из первых стран, которую я посещаю после моего избрания президентом Республики Куба. Это говорит о том приоритете, который мы придает отношениям с вашей страной. Для нас этот визит в Беларусь очень значимый. Он даст возможность продолжить обсуждение тех вопросов, которые были затронуты три года назад. У меня теплые воспоминания с того визита, когда я узнал о вашей культуре, истории героического белорусского народа. Во время встреч с вами и других встреч с властями смог воочию убедиться, какая дружба объединяет нас, какие чувства испытывают народы друг к другу.

Тем не менее, двусторонние отношения нуждаются в перезагрузке. Максимальных значений совместный товарооборот достиг в 2012-м, а затем постепенно снижался. В 2019 году пока наторговали всего на 9,5 миллионов долларов. В основе – экспорт. Мы поставляем на Кубу грузовики, комбайны, шины, двигатели. Импорт же практически на нуле, чуть больше миллиона долларов – это ром, вакцина и немного кофе. Но этот список можно существенно расширить. Александр Лукашенко: «Кубинские аграрии – частые и всегда желанные гости в Беларуси» Важно, что для развития партнерства есть база. Беларусь и Куба сохранили советские производственные школы. Их модернизировали, и сейчас это основа для выпуска современных товаров. А еще наша страна готова поделиться опытом в машиностроении. Чтобы сотрудничество не буксовало, договорились создать межправкомисии, которые и будут «разруливать» вопросы. Кстати, Александр Лукашенко намерен посетить Гавану с официальным визитом. К этому времени чиновники должны разработать не просто план действий – его создадут уже до конца ноября – а выйти на конкретные результаты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы выработали совместные решения, которые позволят в ближайшем будущем вывести объемы двусторонней торговли на уровень, подобающий стратегическим партнерам. И мы это можем сделать, только не надо ссылаться на объективные и субъективные трудности. Они были, есть, будут всегда и на Кубе, и в Беларуси, и в других государствах. Мы для того и существуем, чтобы преодолевать эти сложности и трудности. Об этом мы прежде всего договорились с президентом Кубы. Видим значительный потенциал нашего сотрудничества и готовы всемерно содействовать его динамичной и полномасштабной реализации. Мы высоко оцениваем итоги завершившихся переговоров. Убежден: достигнутые в ходе нашей беседы договоренности существенно активизируют белорусско-кубинское партнерство, которое всегда развивалось во взаимовыгодном и конструктивном ключе.

Вас, прежде всего, дорогой президент, хочу поблагодарить за визит в нашу страну, за личное содействие развитию белорусско-кубинских отношений. Спасибо так же за приглашение побывать на Кубе. Я не единожды там бывал, на этой прекрасной, сказочной, загадочной для наших белорусов кубинской земле. Я с большим удовольствием принимаю ваше приглашение. И как только мы выработаем эту карту дорожную на короткий промежуток времени, этот план, и исполнять начнем его, я сразу же приеду с удовольствием в Гавану для того, чтобы с вами наметить дальнейшие пути нашего сотрудничества. А вообще вы можете рассчитывать на Беларусь. Мы надежные партнеры. Мы были такими и будем для Кубы всегда.

Мигель Диас-Канель в свою очередь отметил, что будет лично следить за выполнением дорожной карты. В целом кубинский лидер видит много общего у Кубы и Беларуси. К примеру, страны занимаются сельским хозяйством. Вообще Куба переводится с языка индейцев как «плодородная земля». Чтобы ее возделывать, нужна техника. Обсуждали варианты, как наладить сборку наших тракторов на Кубе. Новый путь на остров Свободы, возможно, проложат и белорусские электробусы.

Главное, что есть стремление развиваться, отметил кубинский лидер и поблагодарил Беларусь за поддержку на международной арене в борьбе против американских санкций. Из-за торгового эмбарго США островное государство несет значительные финансовые потери.

Мигель Диас-Канель:

Между Кубой и Беларусью существуют важные и растущие экономические и торговые отношения. Волей обоих правительств является продолжение их углубления в таких сферах, как сельское хозяйство и продовольствие, транспорт, образование, здравоохранение и многих других. Мы получили от наших белорусских друзей важный опыт по внесению вклада в развитие, усовершенствование нашей социально-экономической модели, учитывая наше сходство в размере территории и численности населения, а главным образом в заботе о благосостоянии наших народов. Я также хочу поблагодарить Президента Лукашенко за твердую и неизменную позицию его правительства против экономической, торговой и финансовой блокады, навязанной Кубе правительством США.

Но никакие санкции не способны напугать туристов. Ежегодно на Кубу приезжают около 4,5 миллионов путешественников. Будем обмениваться опытом и в этой сфере.

На встрече говорили и о возможности открыть в Минске международную клинику, где будут работать кубинские врачи и разместятся медицинские производства. Вообще сфер, где есть общие интересы, много – от биотехнологий до образования и медиа. И на встрече как раз пополнили портфель взаимных проектов новыми документами.

В свою очередь президенты подписали совместное заявление, где подтверждают общий курс по многим вопросам. В том числе это касается глобальной безопасности, позиции на международной арене и внутренних аспектов взаимодействия. Кубинский президент подарил Александру Лукашенко сигару и ром Чтобы буквально укрепить сотрудничество, президент Кубы посадил дерево на Алее почетных гостей у Дворца Независимости.

И хотя неофициальный символ острова Свободы – пальма, хвойные деревья тоже растут в этой стране. Так что эта ель станет настоящим символом понимания двух стран.

Визит кубинского гостя в Минск не ограничился переговорами во Дворце Независимости. Мигель Диас-Канель отправился в Академию управления при Президенте Беларуси. Глава Кубы в свое время возглавлял министерство высшего образования и преподавал в университете. Куба нуждается в квалифицированных управленцах, так что интерес к нашему высшему образованию понятен.