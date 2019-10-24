Развитие сотрудничества и новые контракты: президенты Беларуси и Казахстана проведут переговоры в Нур-Султане

Новости Беларуси. Перспективы партнерских отношений, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений. Президент Беларуси сегодня, 24 октября, направится с официальным визитом в Казахстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Перспективы партнерских отношений, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений. Президент Беларуси сегодня, 24 октября, направится с официальным визитом в Казахстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Нур-Султане Александр Лукашенко проведет переговоры со своим коллегой Касым-Жомартом Токаевым. В узком и широком составах лидеры обсудят варианты развития двустороннего сотрудничества, а также региональную и мировую повестку дня. Почву для диалога на высшем уровне подготовят деловые круги. В Нур-Султане пройдет совместный бизнес-форум.
Сегодня Беларусь и Казахстан связывают весьма тесные отношения в экономике. За 2018 год товарооборот достиг порядка 900 миллионов долларов. Из них около 700 – это белорусский экспорт. Но партнеры стремятся к цифре в миллиард долларов. И уже сегодня в портфеле белорусской делегации, вероятно, появятся новые контракты.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Контракты у нас в традиционных отраслях. Прежде всего, это машиностроение, продукты питания. У нас поставки мяса выросли почти на 80 % по нынешнему году. То есть прибавляем и ассортимент наших поставок. Будут и новые контракты – в фармацевтике. Всего у нас 15 коммерческих документов будет подписано. А цифры назовем тогда, когда они будут подписаны.
Добавим, сегодня же в Нур-Султане в «дипломатическом квартале» откроется и новый комплекс зданий белорусской дипмисии.