Развитие сотрудничества и новые контракты: президенты Беларуси и Казахстана проведут переговоры в Нур-Султане

Новости Беларуси. Перспективы партнерских отношений, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений. Президент Беларуси сегодня, 24 октября, направится с официальным визитом в Казахстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нур-Султане Александр Лукашенко проведет переговоры со своим коллегой Касым-Жомартом Токаевым. В узком и широком составах лидеры обсудят варианты развития двустороннего сотрудничества, а также региональную и мировую повестку дня. Почву для диалога на высшем уровне подготовят деловые круги. В Нур-Султане пройдет совместный бизнес-форум.

Сегодня Беларусь и Казахстан связывают весьма тесные отношения в экономике. За 2018 год товарооборот достиг порядка 900 миллионов долларов. Из них около 700 – это белорусский экспорт. Но партнеры стремятся к цифре в миллиард долларов. И уже сегодня в портфеле белорусской делегации, вероятно, появятся новые контракты.