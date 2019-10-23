Александр Лукашенко на встрече с президентом Кубы: «Беларусь будет всегда для вас надёжным, преданным другом»
Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на расширение сотрудничества с Кубой по всем направлениям и намерена точно следовать достигнутым договоренностям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко во Дворце Независимости принимает с официальным визитом президента кубинской республики.
Мигель Диас-Канель в статусе главы государства в Беларуси впервые. Ранее он посещал Минск с рабочим визитом в качестве первого зампредседателя госсовета.
Молодой, по кубинским меркам, президент – ему всего 59, на Кубе считается реформатором. Его избрали всего две недели назад, и визит в нашу страну – первый в международном политическом турне, что, безусловно, можно расценивать как важный знак.
Общаясь в формате один-на-один, лидеры отметили: государства связывают давние отношения, начиная еще со времен СССР. Но уровень экономического сотрудничества оставляет желать лучшего. В последнее время объем торговли с Кубой заметно сократился. Цифра 2019 года – 9,5 миллионов долларов. В основе белорусского экспорта – запчасти для автомобилей, сельхозтехника. Из Кубы же завозятся лекарства, крепкие напитки, кофе. Возможности, уверен белорусский лидер, гораздо шире. Как и ожидали эксперты, основное внимание на сегодняшних переговорах – вопросам экономики.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наша история белорусско-кубинских отношений имеет прочную базу, прочный фундамент. Я думаю, что нам повезло, что не надо ничего выдумывать. Нам надо просто продолжать наши отношения и выполнять наши договоренности, о чем мы во время вашего визита договоримся. Я думаю, посмотрим на нашу дорожную карту, план наших действий. Если нам что-то не подходит, с течением времени мы это исключим, наметим новые ориентиры. Вы должны знать, что Беларусь будет всегда для вас надежным, преданным другом и наши договоренности будут всегда исполняться.
Наши экономики, образно говоря, не пересекаются, не конкурируют друг с другом, не противоречат друг другу. У нас есть необходимость покупать то, что вы производите. У вас есть необходимость покупать то, что производим мы. Я думаю, нам надо серьезно поговорить по этим вопросам, наметить ориентиры и двигаться вперед.
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