Александр Лукашенко на встрече с президентом Кубы: «Беларусь будет всегда для вас надёжным, преданным другом»

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на расширение сотрудничества с Кубой по всем направлениям и намерена точно следовать достигнутым договоренностям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко во Дворце Независимости принимает с официальным визитом президента кубинской республики. Мигель Диас-Канель в статусе главы государства в Беларуси впервые. Ранее он посещал Минск с рабочим визитом в качестве первого зампредседателя госсовета.

Молодой, по кубинским меркам, президент – ему всего 59, на Кубе считается реформатором. Его избрали всего две недели назад, и визит в нашу страну – первый в международном политическом турне, что, безусловно, можно расценивать как важный знак.

Общаясь в формате один-на-один, лидеры отметили: государства связывают давние отношения, начиная еще со времен СССР. Но уровень экономического сотрудничества оставляет желать лучшего. В последнее время объем торговли с Кубой заметно сократился. Цифра 2019 года – 9,5 миллионов долларов. В основе белорусского экспорта – запчасти для автомобилей, сельхозтехника. Из Кубы же завозятся лекарства, крепкие напитки, кофе. Возможности, уверен белорусский лидер, гораздо шире. Как и ожидали эксперты, основное внимание на сегодняшних переговорах – вопросам экономики.