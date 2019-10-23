24 октября Александр Лукашенко направится с официальным визитом в Нур-Султан. Детали предстоящей встречи

Новости Беларуси. Перспективы партнерских отношений, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений. Президент Беларуси 24 октября направится с официальным визитом в Казахстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нур-Султане Александр Лукашенко проведет переговоры со своим коллегой Касым-Жомартом Токаевым. В узком и широком составах лидеры обсудят варианты развития двухстороннего сотрудничества, а также региональную и мировую повестку дня.

Виктория Ходосок, корреспондент: Программа предстоящего официального визита Александра Лукашенко в Казахстан действительно насыщенная. Ожидается, что завтра белорусский борт № 1 приземлится в международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» ближе к обеду по минскому времени. После встречи кортеж Президента из аэропорта направится к площади Защитников Отечества, где белорусский лидер примет участие в церемонии возложения венка к монументу.

Акцент в предстоящем визите стоит на усилении экономических связей. Потому в эти же дни в Нур-Султане пройдет казахстанско-белорусский бизнес-форум, где планируется подписание двусторонних документов. В столицу из Минска уже прибыла внушительная делегация бизнесменов. Мероприятие соберет десятки участников: только с нашей стороны порядка 40 представителей предприятий, с казахстанской – 150.

Две страны связывают очень близкие отношения в экономике. Казахстан входит в тройку основных торговых партнеров Беларуси в рамках СНГ. За 2018 год товарооборот достиг порядка 900 миллионов долларов. Цифра растет. Большая часть – это экспорт. Для белорусов казахстанский рынок открыт широко: мы поставляем тракторы, грузовые автомобили, говядину, молочные продукты, калийный удобрения и мебель. А вот основа импорта – нефтепродукты, хлопковое волокно, нефтяные газы.

Жанарыс Раимбеков, доктор экономических наук, профессор Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева:

Между Беларусью и Казахстаном уже создана основа торгово-экономического сотрудничества. Имеется более 100 соглашений двусторонних, договоров в различных сферах экономики. И результат: торговый оборот между двумя странами составил 900 миллионов долларов за 2018 год.

Конечно, это не предел. Есть очень большой потенциал роста не только в рамках двустороннего сотрудничества, но и в рамках международных организаций – ЕАЭС, ШОС, ОДКБ. В различных сферах сотрудничаем. В последнее время и в военной, научно-технической сферах, не говоря уже об чисто экономической (сельское хозяйство, транспорт).

Торговля выгодна, в первую очередь, Беларуси. Торговый баланс Беларуси намного лучше, чем казахстанский.